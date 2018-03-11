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Карпин: «В матче с «Зенитом» мы потеряли два очка»

11 марта 2018, 16:21
43

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

«С одной стороны, это очко с одним из лидеров чемпионата. Но после игры, глядя на произошедшее, думаю, мы потеряли два очка, а не приобрели одно. У «Зенита», за исключением удара в перекладину и угловых, ничего не было с игры.

Поле мешало. Сложно судить, кому больше, а кому меньше. Это уже другой вопрос.

Хочу поблагодарить болельщиков за первый домашний матч и за выезд в Краснодар. Там мы тоже слышали их. Будем стараться их радовать», – сказал Карпин.

«Ростов» с 26-ю очками идет на десятом месте в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Карпин Валерий
Комментарии (43)
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DZHEK_VOROBEY1987
1520774595
Не 100,а 200% потеряли 2 очка.
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Shogun
1520774632
В первый раз в жизни Валера я за тебя, а насчет пенальти, то тут спасли бы только видео повторы, а человеческий глаз там бы и с метра не разглядел бы и моменты надо забивать, есть что поправить на тренировках - удары с первого касания
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anatolich72
1520774662
Потеряли, но и опустили кое кого.
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DOCTOR PENALTY
1520774895
С победой Валера! С победой Ростов! Эта ничья - ПОБЕДА!!! Большая часть населения страны болела за вас!++++
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slavа0508
1520774997
Валера спасибо тебе и от Спартака,,,и от ЦСКА,,,,от Краснодара и Локо,,,,,А Ростов хорошего тренера взял кто что бы не говорил,,,,
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spam2009
1520775216
Ростов порадовал, жаль не забили. Валера верим. Бомжи сосать
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sidors32
1520775270
Валера - ты прав! Удачи Ростову!
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Krossmen73
1520775897
Валерий Георгиевич,С отличной игрой Вас!!!!Если дальше будет в том же духе,то и победы не за горами!Удачи Вам и парням!!!!!
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hevbn 28
1520775915
Абсолютно согласен с Валерием Георгиевичем у Зенита было всего пару опасных стандартов за всю игру , а Ростов только в первом тайме мог забить мяча три, да и во втором были опасные подходы. Да и вообще Ростов играл острее Зенита.
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insider_retro
1520777010
Нечем не подкреплённые претензии Зенита натолкнулись на достойную игру Ростова! Карпин, похоже, вжился в образ и создаёт образ команде!!
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