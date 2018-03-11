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    Карпин: «В матче с «Зенитом» мы потеряли два очка»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

    «С одной стороны, это очко с одним из лидеров чемпионата. Но после игры, глядя на произошедшее, думаю, мы потеряли два очка, а не приобрели одно. У «Зенита», за исключением удара в перекладину и угловых, ничего не было с игры.

    Поле мешало. Сложно судить, кому больше, а кому меньше. Это уже другой вопрос.

    Хочу поблагодарить болельщиков за первый домашний матч и за выезд в Краснодар. Там мы тоже слышали их. Будем стараться их радовать», – сказал Карпин.

    «Ростов» с 26-ю очками идет на десятом месте в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 16:21
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 12:19

      Ростов можно поздравить с хорошей игрой.

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 марта 2018, 18:47

      Вы не потеряли ,у вас украли.В полицию обращаться бесполезно, там всё куплено.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 11 марта 2018, 18:37

      пенку судья уже побоялся в пользу Ростова давать на Калачеве...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 марта 2018, 18:36

      молодцы Ростов! эта ничья сродни победе!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 11 марта 2018, 18:19

      А Петрограде раз в месяц огород меняют на Баклан-Арене.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 11 марта 2018, 17:49

      Валера-Верим!Отличный человек!!!отличный игрок!!!хороший тренер!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 11 марта 2018, 17:35

      Просто у Манчини с игроками беда...
      На заявку с трудом наскребает...
      Повезло Ростоау, не иначе :)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin > dddolphin 11 марта 2018, 17:44

      Ростову.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 11 марта 2018, 17:26

      Ионову хоть один надо было запнуть - то ли поляна мешала,то ли .....

      2
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      Рейтинг: +691

      retiremen 11 марта 2018, 17:26

      Даешь Манчини в сборную Италии!!! Хватит тратить народные деньги!!!

      3
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 11 марта 2018, 17:22

      Валера - верим! Удачи Ростову с новым тренером!

      4
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