Карпин: «В матче с «Зенитом» мы потеряли два очка»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

«С одной стороны, это очко с одним из лидеров чемпионата. Но после игры, глядя на произошедшее, думаю, мы потеряли два очка, а не приобрели одно. У «Зенита», за исключением удара в перекладину и угловых, ничего не было с игры.

Поле мешало. Сложно судить, кому больше, а кому меньше. Это уже другой вопрос.

Хочу поблагодарить болельщиков за первый домашний матч и за выезд в Краснодар. Там мы тоже слышали их. Будем стараться их радовать», – сказал Карпин.

«Ростов» с 26-ю очками идет на десятом месте в турнирной таблице.