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    Шатов – о матче с «Динамо»: «Если не выиграли, значит, я не сыграл в свой лучший футбол»

    Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0).

    «Обидно, что не одержали победу, но ничего страшного не случилось. В центре поля чувствую себя комфортно, делать выводы по моей игре будут специалисты. Я получаю удовольствие, но самое главное — приносить пользу команде. Если сегодня не выиграли, значит, я не сыграл в свой лучший футбол. Это потеря двух очков.

    Что касается моей формы, если меня хватило на 90 минут, значит, все более-менее. Но хотелось бы лучшего — будем к этому стремиться, чтобы к самым важным матчам подойти в оптимальной готовности», – сказал Шатов.

    «Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.03.2018 01:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 12 марта 2018, 10:55

      Главное не останавливаться в росте.И отдавать игре всего себя.

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 11 марта 2018, 22:15

      Сегодня Спартаку нужны были три очка, и он их взял - бился до последней минуты... Покатались в Москву, в ничейку сгоняли...А может вам ЛЧ не нужна ???

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 11 марта 2018, 13:33

      победа Краснодара-это Я.

      0
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      Рейтинг: +1150

      MDAR 11 марта 2018, 12:18

      Из его слов можно понять, что победа команды зависит только от него. А как же остальные 10 человек??? Не много ли на себя берешь Олежа???

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      Рейтинг: +4894

      neveldomha 11 марта 2018, 10:34

      Значит Манчини был прав. Тебе не место в Зените.

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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > neveldomha 11 марта 2018, 11:20

      а кому там место?кто прогибается перед тренером?

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 марта 2018, 07:36

      погода сыграла свою губительную роль...

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