Шатов – о матче с «Динамо»: «Если не выиграли, значит, я не сыграл в свой лучший футбол»

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0).

«Обидно, что не одержали победу, но ничего страшного не случилось. В центре поля чувствую себя комфортно, делать выводы по моей игре будут специалисты. Я получаю удовольствие, но самое главное — приносить пользу команде. Если сегодня не выиграли, значит, я не сыграл в свой лучший футбол. Это потеря двух очков.

Что касается моей формы, если меня хватило на 90 минут, значит, все более-менее. Но хотелось бы лучшего — будем к этому стремиться, чтобы к самым важным матчам подойти в оптимальной готовности», – сказал Шатов.

«Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице.