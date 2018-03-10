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    Алвес зовет Дибалу в «ПСЖ»

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес зовет нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу присоединиться к нему в парижском клубе.

    Футболисты вместе играли за «бьянконери» в течение одного сезона и за это время успели стать очень хорошими друзьями. Ни для кого не секрет, что бразилец призывает аргентинца покинуть Турин, о чем он заявил в интервью в июне 2016 года.

    «Дибала должен покинуть «Ювентус», если он хочет совершенствоваться. Пауло достиг хороших результатов, но должен бросить вызов самому себе, чтобы стать еще сильнее», – сказал Алвес.

    При этом отмечается, что Дибала вряд ли согласится на переезд во Францию, поскольку «Ювентус» выглядит предпочтительнее и выступает стабильнее «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

    Источник: Football Italia

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    10.03.2018 13:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 10 марта 2018, 14:39

      Мда, по мнению Алвеса чемпионат Франции сильнее Италии, ха-ха, «очень смешно». И совершенствоваться в чем? Переходить в этот бестолковый мешок и регулярно вылетать из ЛЧ, или раскатывать в пол ноги оставшиеся команды чемпионата

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Kulima 10 марта 2018, 21:49

      В том то и суть, что бы легче не было.

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 10 марта 2018, 14:12

      Такой тупой совет мог дать только такой тупой дурак! Как можно юве променять на псж) юве это легендарная старая синьора!

      2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 10 марта 2018, 13:50

      ПСЖ мешок.

      1
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      Рейтинг: +381

      Portoz > Mr Abdullaev 11 марта 2018, 10:38

      а челся не мешок?

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