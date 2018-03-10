Алвес зовет Дибалу в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес зовет нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу присоединиться к нему в парижском клубе.

Футболисты вместе играли за «бьянконери» в течение одного сезона и за это время успели стать очень хорошими друзьями. Ни для кого не секрет, что бразилец призывает аргентинца покинуть Турин, о чем он заявил в интервью в июне 2016 года.

«Дибала должен покинуть «Ювентус», если он хочет совершенствоваться. Пауло достиг хороших результатов, но должен бросить вызов самому себе, чтобы стать еще сильнее», – сказал Алвес.

При этом отмечается, что Дибала вряд ли согласится на переезд во Францию, поскольку «Ювентус» выглядит предпочтительнее и выступает стабильнее «ПСЖ» в Лиге чемпионов.