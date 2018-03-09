Гаттузо: «Милан» совершил очень много ошибок»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что его команда допустило слишком много ошибок в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Арсенала» на «Сан-Сиро». К этому же он добавил неопытность своих игроков на таком уровне.

«Мы знали, что игра получится сложной для нас. Сейчас «Арсенал» переживает тяжелый момент, но это не отнимает у них мастерства. Плюс мы совершили очень много ошибок. Мы не были сплоченной командой, «Арсенал» заслужил победу.

Думаю, мы должны были сыграть лучше. Для этого надо было показать более командный футбол. Многие из наших футболистов впервые сыграли на таком уровне, и нам еще предстоит усвоить этот урок», – сказал после матча Гаттузо.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» – «Арсенал» завершился со счетом 0:2.Ответная игра состоится в Лондоне 15 марта.