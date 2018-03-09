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Гаттузо: «Милан» совершил очень много ошибок»

9 марта 2018, 10:18
5

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что его команда допустило слишком много ошибок в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Арсенала» на «Сан-Сиро». К этому же он добавил неопытность своих игроков на таком уровне.

«Мы знали, что игра получится сложной для нас. Сейчас «Арсенал» переживает тяжелый момент, но это не отнимает у них мастерства. Плюс мы совершили очень много ошибок. Мы не были сплоченной командой, «Арсенал» заслужил победу.

Думаю, мы должны были сыграть лучше. Для этого надо было показать более командный футбол. Многие из наших футболистов впервые сыграли на таком уровне, и нам еще предстоит усвоить этот урок», – сказал после матча Гаттузо.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» – «Арсенал» завершился со счетом 0:2.Ответная игра состоится в Лондоне 15 марта.

Источник: Football Italia
Лига Европы Милан Арсенал Гаттузо Дженнаро
Комментарии (5)
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kvm5
1520582059
результат ошибок на табло
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zigbert
1520585395
Возможно не ожидали от кризисного Арсенала такой прыти.
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mihail200606
1520590257
помоему, ЛЕ для Милана сейчас не самое главное... нужно сконцентрироваться на чемпионате италии, стабилизировать состав, игру...
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romvad
1520604458
Немного переоценили свои возможности. Надо было играть так же, как против Лацио в кубке - строго от обороны.
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