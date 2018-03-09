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    Гаттузо: «Милан» совершил очень много ошибок»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что его команда допустило слишком много ошибок в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Арсенала» на «Сан-Сиро». К этому же он добавил неопытность своих игроков на таком уровне.

    «Мы знали, что игра получится сложной для нас. Сейчас «Арсенал» переживает тяжелый момент, но это не отнимает у них мастерства. Плюс мы совершили очень много ошибок. Мы не были сплоченной командой, «Арсенал» заслужил победу.

    Думаю, мы должны были сыграть лучше. Для этого надо было показать более командный футбол. Многие из наших футболистов впервые сыграли на таком уровне, и нам еще предстоит усвоить этот урок», – сказал после матча Гаттузо.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» – «Арсенал» завершился со счетом 0:2.Ответная игра состоится в Лондоне 15 марта.

    Источник: Football Italia

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    09.03.2018 10:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +342

      romvad 9 марта 2018, 17:07

      Немного переоценили свои возможности. Надо было играть так же, как против Лацио в кубке - строго от обороны.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 марта 2018, 13:10

      помоему, ЛЕ для Милана сейчас не самое главное...
      нужно сконцентрироваться на чемпионате италии, стабилизировать состав, игру...

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 11:49

      Возможно не ожидали от кризисного Арсенала такой прыти.

      2
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      Рейтинг: +32

      milanium > zigbert 10 марта 2018, 09:56

      да нет, арсенал тот же, милану просто неповезло.

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 9 марта 2018, 10:54

      результат ошибок на табло

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