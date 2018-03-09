Лига Европы. «Зенит» минимально уступил «РБ Лейпцигу»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» на своем поле обыграл «Зенит» – 2:1.
На голы Брумы и Тимо Вернера сине-бело-голубые ответили забитым мячом Доменико Кришито.
Ответная встреча команд пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.
Лига Европы. 1/8 финала, первый матч
РБ Лейпциг (Германия) – Зенит (Россия) – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Брума, 56; 2:0 – Вернер, 77; 2:1 – Кришито, 86.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамечано, Кейта, Форсберг, Вернер, Клостерманн, Брума (Забитцер, 75), Лаймер (Бернардо, 46), Огустен (Поульсен, 79), Демме.
«Зенит»: Лунев, Кришито, Маммана, Мевля, Иванович, Краневиттер, Ерохин, Кузяев, Кокорин, Заболотный (Дриусси, 57), Ригони (Полоз, 80).
Предупреждения: Упамечано, 85 – нет.
Источник: Бомбардир.ру