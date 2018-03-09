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    Лига Европы. «Зенит» минимально уступил «РБ Лейпцигу»

    В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» на своем поле обыграл «Зенит» – 2:1.

    На голы Брумы и Тимо Вернера сине-бело-голубые ответили забитым мячом Доменико Кришито.

    Ответная встреча команд пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

    Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

    РБ Лейпциг (Германия) – Зенит (Россия) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Брума, 56; 2:0 – Вернер, 77; 2:1 – Кришито, 86.

    «РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамечано, Кейта, Форсберг, Вернер, Клостерманн, Брума (Забитцер, 75), Лаймер (Бернардо, 46), Огустен (Поульсен, 79), Демме.

    «Зенит»: Лунев, Кришито, Маммана, Мевля, Иванович, Краневиттер, Ерохин, Кузяев, Кокорин, Заболотный (Дриусси, 57), Ригони (Полоз, 80).

    Предупреждения: Упамечано, 85 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2018 00:57
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2018, 12:58

      заболотный аууууу где твои 30 мячей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 10:09

      тоже проигрыш, но шансов в разы больше чем у остальных наших.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 09:28

      Гол Кришито дает надежду Зениту в домашнем матче.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +90

      alikatos 9 марта 2018, 02:03

      ребята прувет из германии болею за зенит мне 35 лет чтоб не думали всякое но мае мне ние ерохин и етот столб как его в наколках забалотний .*** как таких и кто притощил аткуда товарищей

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 9 марта 2018, 01:34

      Игры как не было так и нет...
      Непонятно чем занимается Манчини.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > Shaitan. 9 марта 2018, 01:44

      Братуха да уже сил нет смотреть на это, мне уже даже хочется что бы Зенит и Ростову слил, лишь бы убрали этого клоуна.
      Всегда почему то делают ставку на РАСПИАРЕННЫХ тренеров, которые добились чего то с многомиллионными вложениями. Как же долго я уже жду среднего, никому неизвестного тренера

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 9 марта 2018, 01:32

      Я вообще не понимаю зачем габаритный форвард при защитной игре, этот состав должен был играть с Амкаром, а тот с Лейпцигом

      4
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      ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. > Dimka_Foxy 9 марта 2018, 01:37

      Я тоже.. Панюков тот же и то был бы более полезен чем нулевый Заболотный...

      0
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 9 марта 2018, 01:32

      Эту команду надо проходить, нет в ней нечего сверхъестественного.

      3
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > VOLK83 9 марта 2018, 01:36

      Чисто на классе . И я заметил зенит домашняя команда . Как она ужасно сыграла в селтике!! А дома просто конфетка !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 9 марта 2018, 01:30

      Сраные миллионеры.Позор нации,что б вы сдохли.Чтоб вам эти народные доллары и евры в жoпы вкрутили.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 > Коза Ностра 9 марта 2018, 01:33

      Братан ты себе портишь нервы а они тебя даже не слышат . Обидно катко

      2
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 9 марта 2018, 01:27

      Заболотный ну просто никакущий... Дзюба и то лучше смотрелся, а этот который матч уже проваливает, даже не видно на поле. А когда мяч в убойной позиции получает так просто не попадает по нему.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 9 марта 2018, 01:27

      убого///

      1
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