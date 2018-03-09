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Лига Европы. «Зенит» минимально уступил «РБ Лейпцигу»

9 марта 2018, 00:57
67

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» на своем поле обыграл «Зенит» – 2:1.

На голы Брумы и Тимо Вернера сине-бело-голубые ответили забитым мячом Доменико Кришито.

Ответная встреча команд пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

РБ Лейпциг (Германия) – Зенит (Россия) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Брума, 56; 2:0 – Вернер, 77; 2:1 – Кришито, 86.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамечано, Кейта, Форсберг, Вернер, Клостерманн, Брума (Забитцер, 75), Лаймер (Бернардо, 46), Огустен (Поульсен, 79), Демме.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Маммана, Мевля, Иванович, Краневиттер, Ерохин, Кузяев, Кокорин, Заболотный (Дриусси, 57), Ригони (Полоз, 80).

Предупреждения: Упамечано, 85 – нет.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы РБ Лейпциг Зенит
Комментарии (67)
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Ванечка
1520546380
Манчини, иди нах@й! Дерьмохин - дно!
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4agaaa
1520546380
Дома сыграете лучше! Неплохой счёт для ответной игры!
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Kulima
1520546568
При всём уважении, но не вижу я какой-то конструктивной игры у Зенита, нет никаких идей, как будто в головах игроков творится хаос. Второй гол РБ это вообще что?? Как Кейта проходит центр совершенно не встречая сопротивления и отдает на Вернера. В общем Зенит плох не только в РФПЛ
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BarStep
1520546793
1/8 ЛЕ... Россия - Европа: 1-6... И это безоговорочные лидеры нашего чемпа играют со вторыми/третьими "скрипками" европейских чемпионатов... Печально все это... Ни физики, ни темпа, ни мысли...
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Garrincha58
1520546853
очередная бездарная игра Питера в который раз все больше убеждаюсь что это не аргентинцы, а какие то ямайские хлопцы к нам пожаловали, ну а почему играет Ерохин это загадка века! ведь в ЛЕ нет лимита, но Манчини в угоду Путину выставляет как можно больше русских хотя и иностранцев путевых в нынешнем Зените нет. Иванович хоть и лучший, но через его фланг приехали одинаковые как братья Березуцкие оба мяча ну что тут еще поделать это наш уровень 1/8 ЛЕ дальше нам мешают яйца между ног
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prezent2017
1520546897
У Зенита хоть шанс есть, а московские клупы вообще без шансов.
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Dimon 007
1520547162
Я прям чувствую российский финал ЛЕ:)
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Коза Ностра
1520548244
Сраные миллионеры.Позор нации,что б вы сдохли.Чтоб вам эти народные доллары и евры в жoпы вкрутили.
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VOLK83
1520548357
Эту команду надо проходить, нет в ней нечего сверхъестественного.
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Dimka_Foxy
1520548377
Я вообще не понимаю зачем габаритный форвард при защитной игре, этот состав должен был играть с Амкаром, а тот с Лейпцигом
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