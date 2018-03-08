Галицкий посоветовал Шатову делать свою работу и получать удовольствие от футбола

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов не рассматривал другие варианты перехода, кроме южного клуба. Он также рассказал о своей встрече с владельцем клуба Сергеем Галицким.

Напомним, Шатов сменил «Зенит» на «Краснодар» прошедшей зимой.

— «Краснодар» для вас был единственным вариантом продолжения карьеры?

— Думаю, что были и другие варианты, но я хотел попасть именно в этот клуб. Честно говоря, у меня было какое-то шестое чувство, что-то подсказывало мне: нужно перейти именно в «Краснодар».

— С Сергеем Галицким уже общались?

— Один раз удалось с ним перекинуться парой фраз, когда за два дня до игры Сергей Николаевич приехал на базу команды. Мы поприветствовали друг друга, он сказал, что рад видеть меня в клубе, посоветовал не обращать ни на что внимания, а делать свою работу и получать удовольствие от футбола.

— Кто в «Краснодаре» лидер раздевалки?

— Их два — Андрес Гранквсит и Федор Смолов. Гранквист — опытный игрок, лидер своей национальной команды и стержневой игрок в «Краснодаре». Федя — бомбардир, который делает результат для команды. Эти два человека ментально и по игровым качествам являются лидерами команды.