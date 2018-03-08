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    Галицкий посоветовал Шатову делать свою работу и получать удовольствие от футбола

    Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов не рассматривал другие варианты перехода, кроме южного клуба. Он также рассказал о своей встрече с владельцем клуба Сергеем Галицким.

    Напомним, Шатов сменил «Зенит» на «Краснодар» прошедшей зимой.

    — «Краснодар» для вас был единственным вариантом продолжения карьеры?

    — Думаю, что были и другие варианты, но я хотел попасть именно в этот клуб. Честно говоря, у меня было какое-то шестое чувство, что-то подсказывало мне: нужно перейти именно в «Краснодар».

    — С Сергеем Галицким уже общались?

    — Один раз удалось с ним перекинуться парой фраз, когда за два дня до игры Сергей Николаевич приехал на базу команды. Мы поприветствовали друг друга, он сказал, что рад видеть меня в клубе, посоветовал не обращать ни на что внимания, а делать свою работу и получать удовольствие от футбола.

    — Кто в «Краснодаре» лидер раздевалки?

    — Их два — Андрес Гранквсит и Федор Смолов. Гранквист — опытный игрок, лидер своей национальной команды и стержневой игрок в «Краснодаре». Федя — бомбардир, который делает результат для команды. Эти два человека ментально и по игровым качествам являются лидерами команды.

    Источник: Sport24

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    08.03.2018 08:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 8 марта 2018, 17:34

      Меньше болтай и делай то, что сказал Сергей Николаевич.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 марта 2018, 12:37

      Все верно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 8 марта 2018, 09:07

      Отличное отношение к футболисту со стороны руководства.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 8 марта 2018, 08:18

      ИГРАЙ ОЛЕГ, И ЗАБИВАЙ ОЛЕГ!

      2
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