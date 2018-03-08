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    Шатов не планировал уходить из «Зенита»

    Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал подробности того, как он оказался в южном клубе. По его словам, изначально он не планировал покидать «Зенит».

    Напомним, что за переход в стан «быков» футболист заплатил 25 миллионов рублей.

    — Как проходил ваш переход из «Зенита» в «Краснодар»?

    — Изначально ни о каком переходе речи не шло. Я думал, что полечу на сборы с «Зенитом», но после отпуска узнал информацию от руководителей клуба, что меня нет в списке тех, кто отправляется на сбор. Только после этого мы с агентом начали искать варианты трудоустройства, и появился вариант с «Краснодаром». Как только я узнал об этом, сказал, что вариант полностью меня устраивает и это будет лучшим путем развития моей карьеры.

    Переход проходил долго – «Зенит» должен был дать добро на эту сделку, все ждали пока детали будут улажены. Но как только я получил разрешение, буквально в этот же день подписал контракт и полетел на сбор в Испанию.

    — Вы сами заплатили за свой переход. Такое не часто случается в футболе.

    — Это было условием, которое мне нужно было принять, чтобы переход состоялся.

    Источник: Sport24

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    08.03.2018 06:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 марта 2018, 01:03

      Продать за полляма зеленых Шатова и купить за большую сумму скамеечника Оздоева - это нечто! Не пора-ли разогнать зажравшихся функционеров клуба, что портачат раз за разом. Возможно, не без выгоды для себя.

      0
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      Рейтинг: +302

      mab1011 8 марта 2018, 20:47

      В Анжи деньжат срубил- теперь сам себя выкупает и дарит...

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 8 марта 2018, 17:31

      Так вот оно как...............Шатова просто выгнали из Зенита..................

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 8 марта 2018, 10:02

      Ещё вернётся!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 марта 2018, 09:24

      летом обратно потому что макаронника надо убирать и я лично надеюсь что в Питере хоть у кого то есть здравый смысл и они примут правильное решение и уволят Манчини пусть едет и тренирует сборную и та опять пролетит как фанера над ..... Миланом

      2
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      Рейтинг: +58

      борманбек 8 марта 2018, 07:59

      обратно в урал возвращайся

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