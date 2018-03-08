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Шатов не планировал уходить из «Зенита»

8 марта 2018, 06:14
5

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал подробности того, как он оказался в южном клубе. По его словам, изначально он не планировал покидать «Зенит».

Напомним, что за переход в стан «быков» футболист заплатил 25 миллионов рублей.

— Как проходил ваш переход из «Зенита» в «Краснодар»?

— Изначально ни о каком переходе речи не шло. Я думал, что полечу на сборы с «Зенитом», но после отпуска узнал информацию от руководителей клуба, что меня нет в списке тех, кто отправляется на сбор. Только после этого мы с агентом начали искать варианты трудоустройства, и появился вариант с «Краснодаром». Как только я узнал об этом, сказал, что вариант полностью меня устраивает и это будет лучшим путем развития моей карьеры.

Переход проходил долго – «Зенит» должен был дать добро на эту сделку, все ждали пока детали будут улажены. Но как только я получил разрешение, буквально в этот же день подписал контракт и полетел на сбор в Испанию.

— Вы сами заплатили за свой переход. Такое не часто случается в футболе.

— Это было условием, которое мне нужно было принять, чтобы переход состоялся.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шатов Олег
Комментарии (5)
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борманбек
1520485185
обратно в урал возвращайся
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Garrincha58
1520490269
летом обратно потому что макаронника надо убирать и я лично надеюсь что в Питере хоть у кого то есть здравый смысл и они примут правильное решение и уволят Манчини пусть едет и тренирует сборную и та опять пролетит как фанера над ..... Миланом
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С@НЁК.
1520492529
Ещё вернётся!
Ответить
mab1011
1520531220
В Анжи деньжат срубил- теперь сам себя выкупает и дарит...
Ответить
prezent2017
1520546629
Продать за полляма зеленых Шатова и купить за большую сумму скамеечника Оздоева - это нечто! Не пора-ли разогнать зажравшихся функционеров клуба, что портачат раз за разом. Возможно, не без выгоды для себя.
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