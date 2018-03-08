Шатов не планировал уходить из «Зенита»

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал подробности того, как он оказался в южном клубе. По его словам, изначально он не планировал покидать «Зенит».

Напомним, что за переход в стан «быков» футболист заплатил 25 миллионов рублей.

— Как проходил ваш переход из «Зенита» в «Краснодар»?

— Изначально ни о каком переходе речи не шло. Я думал, что полечу на сборы с «Зенитом», но после отпуска узнал информацию от руководителей клуба, что меня нет в списке тех, кто отправляется на сбор. Только после этого мы с агентом начали искать варианты трудоустройства, и появился вариант с «Краснодаром». Как только я узнал об этом, сказал, что вариант полностью меня устраивает и это будет лучшим путем развития моей карьеры.

Переход проходил долго – «Зенит» должен был дать добро на эту сделку, все ждали пока детали будут улажены. Но как только я получил разрешение, буквально в этот же день подписал контракт и полетел на сбор в Испанию.

— Вы сами заплатили за свой переход. Такое не часто случается в футболе.

— Это было условием, которое мне нужно было принять, чтобы переход состоялся.