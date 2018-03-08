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    Червиченко: «Зенит» стал жертвой закулисной борьбы как преследователь «Локомотива»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о подаче протеста «Зенитом» по итогам матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

    Напомним, петербургский клуб из-за работы арбитра Владимира Сельдякова требовал переиграть встречу, но КДК РФС не удовлетворил желание команды.

    – «Зенит» подал протест на игру с «Амкаром» и требовал переигровки. Можете прокомментировать это решение? Видели ли вы эпизоды с двумя удалениями?

    – Мое мнение, «Зенит» стал жертвой закулисной борьбы как преследователь лидера. Лично мое мнение, что арбитр был максимально заинтересован в том безобразии, которое устроил. Если у «Зенита» есть нормальное право претендовать на переигровку, он должен им воспользоваться.

    Вообще, считаю, с нашим судейским корпусом давно пора разбираться. У нас ни один тур не проходит без скандалов. В каждом туре судьи дают повод для бурных обсуждений. Не понимаю, во всей стране порядок навели, и, например, сейчас активно наводят порядок в Дагестане – что сложного навести порядок в этой компашке.

    Источник: Rusfootball.info

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    08.03.2018 01:40
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 марта 2018, 14:29

      Любят некоторые пакостники вешать кошке на хвост пустые банки. И визгу много, и шуму хватает. Ребята, уймитесь! Всё равно кошка к финишу придёт первой. Банки прибудут только вслед за Локомотивом.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 марта 2018, 11:46

      Какая жертва, Зина с таким бюджетом, и таким составом без всяких судей должна рвать Амкар в клочья! Во чудак, заговор против газпрома и соответственно.... ну понятно против кого еще!

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 9 марта 2018, 10:30

      ну лизнул так лизнул)))) похоже он казачком был засланным в спартак)))

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 8 марта 2018, 20:10

      Напишу просто...........институт психиатрии имени Сербского .....заберите пациента , да и вообще пора прекратить писать высказывания просто глупого и не умного человека.........

      2
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      Рейтинг: +8029

      nik55 8 марта 2018, 17:14

      Червиченко----тупой еще тупее

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 8 марта 2018, 13:01

      Смешной он Андрюха!!! Зениту с его то поддержкой со стороны Миллера и бюджетным баблом в неограниченном количестве, смог перейти дорогу ЛОКО, который не имеет возможности купить новых игроков! Кроме того председатель совета директоров ЛОКО, УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН ДВОРКОВИЧ, является ярым поклонником Спартака, желающий только поражений ЛОКО! У КРАСНО-ЗЕЛЁНЫХ есть только один козырь - это ЮРИЙ ПАЛЫЧ и ВСЁ!!!! Говорить после этого о том, что против Зенита существует ЗАГОВОР ПРОСТО СМЕЕЕЕЕШНО!!!!!!!!!!! ХА-ха-ха!!!!!

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      Рейтинг: +2076

      upiter622 8 марта 2018, 12:45

      Обожаю этого хохла,продолжай в том же духе!

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      Рейтинг: +26

      Vonakh 8 марта 2018, 11:06

      Мерзопакостный человек этот Червиченко. Везде он свою ложку дегтя бросит.

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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 8 марта 2018, 11:00

      Зачем ковыряться в куче дерьма? Если бы наш Зенит играл так, как следовало играть, то никакой Сельдяков не сломал бы игру. Хорошая атака, гол и Сельдяков бессилен.

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 8 марта 2018, 10:45

      Что сложного навести порядок у тебя в голове. Такие эксперты, только подкидывают дров в костер. Всегда, в каждом туре будет кто то 1, кто недоволен судейством, чаще всего - это проигравший. Судьи виноваты, что потратив 50 мультов на усиление, Зенит не может обыграть амкар, который получает меньше кокорина

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