Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко: «Зенит» стал жертвой закулисной борьбы как преследователь «Локомотива»

Червиченко: «Зенит» стал жертвой закулисной борьбы как преследователь «Локомотива»

8 марта 2018, 01:40
39

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о подаче протеста «Зенитом» по итогам матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

Напомним, петербургский клуб из-за работы арбитра Владимира Сельдякова требовал переиграть встречу, но КДК РФС не удовлетворил желание команды.

– «Зенит» подал протест на игру с «Амкаром» и требовал переигровки. Можете прокомментировать это решение? Видели ли вы эпизоды с двумя удалениями?

– Мое мнение, «Зенит» стал жертвой закулисной борьбы как преследователь лидера. Лично мое мнение, что арбитр был максимально заинтересован в том безобразии, которое устроил. Если у «Зенита» есть нормальное право претендовать на переигровку, он должен им воспользоваться.

Вообще, считаю, с нашим судейским корпусом давно пора разбираться. У нас ни один тур не проходит без скандалов. В каждом туре судьи дают повод для бурных обсуждений. Не понимаю, во всей стране порядок навели, и, например, сейчас активно наводят порядок в Дагестане – что сложного навести порядок в этой компашке.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vitek 87
1520462641
ну да зенит обидели давайте судей гонять не свистят в их пользу! а как против цска,спартака и локомотива так все нормально пусть уже играть начнут а от судей подачек ждать
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1520463511
Всё по делу. Приятно всё таки видеть адекватных спартачей, которые смотрят на ситуацию не предвзято и максимально объективно
Ответить
vitvik
1520465814
Зенит сильнее всех, если судьи за Зенит.
Ответить
GermanVo
1520468797
У жиробаса с головой с каждым днём всё хуже и хуже.
Ответить
retiremen
1520481266
Все эти высказывания будут правильные в том случае, если бы Зенит играл с клубом сильнее чем он, при этом забил 2 чистых мяча, а судья их отменил и засчитал в ворота Зенита. Вот тогда можно говорить об заинтересованности судьи А тут, что такого произошло? При всем моем уважении к Амкару, уровни у них разные и Зенит должен был решить исход матча одной левой. Никакой судья не сможет помешать тебе, если ты забиваешь. Но Зенит не смог ничего поделать с этой командой, начал нервничать, совершать ошибки и в этом всем обвинил судью. Концерт однако.....
Ответить
dolf666
1520481890
ну 2 удаления и чего? Если это нарушения, то с чего бы вдруг прощать должны? Например шизанутого Кришито можно в каждом матче удалять, но некоторые судьи же жалеют его. Такой зенит убогий стал, в каждом, буквально в каждом поражении и ничье ищут повод что их засудили, заговор и т.п.
Ответить
shinnik
1520488553
Кольцо врагов сжимается вместе с очком..
Ответить
OfaZavr
1520490965
уже везде видит заговоры, этот признак настораживает, куда смотрят врачи.
Ответить
mamba9090909
1520496039
Зачем ковыряться в куче дерьма? Если бы наш Зенит играл так, как следовало играть, то никакой Сельдяков не сломал бы игру. Хорошая атака, гол и Сельдяков бессилен.
Ответить
Vonakh
1520496392
Мерзопакостный человек этот Червиченко. Везде он свою ложку дегтя бросит.
Ответить
Главные новости
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Все новости
Все новости
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
6
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+