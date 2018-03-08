Червиченко: «Зенит» стал жертвой закулисной борьбы как преследователь «Локомотива»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о подаче протеста «Зенитом» по итогам матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

Напомним, петербургский клуб из-за работы арбитра Владимира Сельдякова требовал переиграть встречу, но КДК РФС не удовлетворил желание команды.

– «Зенит» подал протест на игру с «Амкаром» и требовал переигровки. Можете прокомментировать это решение? Видели ли вы эпизоды с двумя удалениями?

– Мое мнение, «Зенит» стал жертвой закулисной борьбы как преследователь лидера. Лично мое мнение, что арбитр был максимально заинтересован в том безобразии, которое устроил. Если у «Зенита» есть нормальное право претендовать на переигровку, он должен им воспользоваться.

Вообще, считаю, с нашим судейским корпусом давно пора разбираться. У нас ни один тур не проходит без скандалов. В каждом туре судьи дают повод для бурных обсуждений. Не понимаю, во всей стране порядок навели, и, например, сейчас активно наводят порядок в Дагестане – что сложного навести порядок в этой компашке.