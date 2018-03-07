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  • Шатов: «Играл с Дзюбой два года и видел, что в сложные моменты он тащил команду»

Шатов: «Играл с Дзюбой два года и видел, что в сложные моменты он тащил команду»

7 марта 2018, 23:37
17

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов поделился мнением о взаимодействиях с нападающим тульского «Арсенала» Артемом Дзюбой.

Оба игрока принадлежат «Зениту» и выступают за текущие клубы на правах аренды.

– Также в непростую ситуацию в «Зените» попал Артем Дзюба.

– Много обсуждали эту тему, когда тренировались с «Зенитом-2». У Артема своя ситуация и свое видение. Я хотел бы пожелать ему удачи. Играл с ним два года и видел, что в сложные моменты он тащил команду. У каждого футболиста случаются нелегкие периоды в карьере, надо уметь их принять. Он все так же остается бомбардиром Артемом Дзюбой, я уверен, что, когда он наберет форму, поймает кураж и уверенность, снова заставит говорить о себе в положительном ключе.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Дзюба Артем Шатов Олег
Комментарии (17)
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Татарин за ЦСКА
1520455341
Играл с ним два года и видел, что в сложные моменты он тащил команду в бар набухаться
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insider_retro
1520455705
Дзюба тащит, рвёт жилы, отрабатывает, выполняет объём работы, но в силу ряда обстоятельств перестал забивать...:)) А без голов нападающий, уже не сильно нападающий:)) Может ещё наладится...
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Garrincha58
1520455709
тащил Зенит в то время Халк а Дзюбилло ему подыгрывал
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DOCTOR PENALTY
1520460178
Иногда лучше жевать, чем говорить
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Антон bx14e
1520464074
кукушка хвалит петуха за то,что хвалит он кукушку..
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Бугимен
1520486192
ДЗЮБА И ШАТОВ, ЕЩЕ СЕБЯ ПОКАЖУТ ВО ВСЕЙ КРАСЕ..
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порт
1520492661
Тащил команду? И когда же это было?
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nik55
1520495080
наконец затащил
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Африканскaя чумa cвинeй
1520520818
Мелочь с карманов он тащил
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