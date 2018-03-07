Шатов: «Играл с Дзюбой два года и видел, что в сложные моменты он тащил команду»

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов поделился мнением о взаимодействиях с нападающим тульского «Арсенала» Артемом Дзюбой.

Оба игрока принадлежат «Зениту» и выступают за текущие клубы на правах аренды.

– Также в непростую ситуацию в «Зените» попал Артем Дзюба.

– Много обсуждали эту тему, когда тренировались с «Зенитом-2». У Артема своя ситуация и свое видение. Я хотел бы пожелать ему удачи. Играл с ним два года и видел, что в сложные моменты он тащил команду. У каждого футболиста случаются нелегкие периоды в карьере, надо уметь их принять. Он все так же остается бомбардиром Артемом Дзюбой, я уверен, что, когда он наберет форму, поймает кураж и уверенность, снова заставит говорить о себе в положительном ключе.