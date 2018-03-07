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    Шатов: «Играл с Дзюбой два года и видел, что в сложные моменты он тащил команду»

    Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов поделился мнением о взаимодействиях с нападающим тульского «Арсенала» Артемом Дзюбой.

    Оба игрока принадлежат «Зениту» и выступают за текущие клубы на правах аренды.

    – Также в непростую ситуацию в «Зените» попал Артем Дзюба.

    – Много обсуждали эту тему, когда тренировались с «Зенитом-2». У Артема своя ситуация и свое видение. Я хотел бы пожелать ему удачи. Играл с ним два года и видел, что в сложные моменты он тащил команду. У каждого футболиста случаются нелегкие периоды в карьере, надо уметь их принять. Он все так же остается бомбардиром Артемом Дзюбой, я уверен, что, когда он наберет форму, поймает кураж и уверенность, снова заставит говорить о себе в положительном ключе.

    Источник: Sport24

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    07.03.2018 23:37
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 8 марта 2018, 17:53

      Мелочь с карманов он тащил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8029

      nik55 8 марта 2018, 10:44

      наконец затащил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 8 марта 2018, 10:04

      Тащил команду? И когда же это было?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 8 марта 2018, 08:16

      ДЗЮБА И ШАТОВ, ЕЩЕ СЕБЯ ПОКАЖУТ ВО ВСЕЙ КРАСЕ..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 8 марта 2018, 02:07

      кукушка хвалит петуха за то,что хвалит он кукушку..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 8 марта 2018, 01:02

      Иногда лучше жевать, чем говорить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > DOCTOR PENALTY 8 марта 2018, 01:38

      Тебе жевать очень долго придётся !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > DOCTOR PENALTY 8 марта 2018, 01:46

      И какого хрена ты представился болелой Зенита ??? Свою команду любить и поддерживать надо , пытаться разобраться в происходящем -- а ты говном полить готов !!!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 марта 2018, 23:48

      тащил Зенит в то время Халк а Дзюбилло ему подыгрывал

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Garrincha58 8 марта 2018, 01:50

      В то время была команда -- в то время тащили и подыгрывали -- все кто выходил на поле !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 марта 2018, 23:48

      Дзюба тащит, рвёт жилы, отрабатывает, выполняет объём работы, но в силу ряда обстоятельств перестал забивать...:)) А без голов нападающий, уже не сильно нападающий:))
      Может ещё наладится...

      5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > insider_retro 8 марта 2018, 01:24

      А как Аршавин начал в Англии ??? И что потом -- посадили на лавку -- у тренера такое " видение " ! Одним словом -- ломать не строить ! Дзюба хороший нападающий !!!

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 23:42

      Играл с ним два года и видел, что в сложные моменты он тащил команду в бар набухаться

      -2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Zenmaster 8 марта 2018, 01:28

      Нет,как у Зенита))))

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 01:28

      У тебя кроме злобы -- аргументы есть ??? Все мы люди и в бар имеем право сходить !

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 01:36

      Маленький озлобленный ты человечек !!! И по ходу в футболе них - я ты не соображаешь ! Своё недовольство самим собой , ты выливаешь на людей !

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Zenmaster 8 марта 2018, 12:46

      Я в футболе не понимаю???Да это весь Зенит в футболе не понимает!!!!

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