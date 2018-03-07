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    L'Equipe: Эмери летом покинет «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери ближайшим летом покинет свой пост. Его действующий контракт истекает в июне этого года. Учитывая неудачное выступление команды в Лиге чемпионов, его продление вряд ли состоится.

    Напомним, что «ПСЖ» уступил по сумме двух встреч мадридскому «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2 дома и 1:3 на выезде). Парижане выбыли из турнира. В чемпионате Франции «ПСЖ» лидирует, опережая идущий на втором месте «Монако» на 14 очков.

    Эмери пришел в «ПСЖ» летом 2016 года.

    Источник: L' Equipe

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    07.03.2018 11:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 13:36

      Контракт истекает в июне,значит все возможно.

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 7 марта 2018, 16:28

      Кто бы не возглавил бы ПСЖ в жизнью не выиграют Лигу Чемпионов с любыми игроками это как сантехник не когда в жизнью не будет космонавтом.

      0
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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 7 марта 2018, 15:55

      Давно пора этого трененришку убирать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 7 марта 2018, 15:42

      нужно Венгера уговорить в париж пойти поработать

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 марта 2018, 12:06

      кто бы сомневался! нужен карло анчеллоти.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 марта 2018, 11:44

      По мне, так тренер не плохой! Возможно, требования, предъявляемые к ПСЖ, чуть выше его возможностей!
      Но он молод, уже много достиг и у него ещё многое впереди!
      Не стоит вешать на него всех собак!

      4
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      Рейтинг: +102

      Shogun > insider_retro 7 марта 2018, 11:49

      Тренер он классный, только ПСЖ или другая "крупная" команда не его уровень, ему бы середняка уровня Севильи, вот там он покажет результат 100%, опыт у него уже имеется и с той же Севильей

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 7 марта 2018, 11:35

      И теперь, наконец-то, ПСЖ сможет пригласить Дзюбу. Минус тренеришка, плюс мегаигрочище!

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 11:31

      Я думал он вчера покинул свой пост!!!!

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 7 марта 2018, 11:23

      да щас бы уже убрали, чемпионат все равно выигран, а новому тренеру время притереться)

      1
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 7 марта 2018, 11:15

      Да ладно? Как неожиданно-то))

      4
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