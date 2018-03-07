L'Equipe: Эмери летом покинет «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери ближайшим летом покинет свой пост. Его действующий контракт истекает в июне этого года. Учитывая неудачное выступление команды в Лиге чемпионов, его продление вряд ли состоится.

Напомним, что «ПСЖ» уступил по сумме двух встреч мадридскому «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2 дома и 1:3 на выезде). Парижане выбыли из турнира. В чемпионате Франции «ПСЖ» лидирует, опережая идущий на втором месте «Монако» на 14 очков.

Эмери пришел в «ПСЖ» летом 2016 года.