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L'Equipe: Эмери летом покинет «ПСЖ»

7 марта 2018, 11:02
12

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери ближайшим летом покинет свой пост. Его действующий контракт истекает в июне этого года. Учитывая неудачное выступление команды в Лиге чемпионов, его продление вряд ли состоится.

Напомним, что «ПСЖ» уступил по сумме двух встреч мадридскому «Реалу» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2 дома и 1:3 на выезде). Парижане выбыли из турнира. В чемпионате Франции «ПСЖ» лидирует, опережая идущий на втором месте «Монако» на 14 очков.

Эмери пришел в «ПСЖ» летом 2016 года.

Источник: L' Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Эмери Унаи
Комментарии (12)
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vladik12
1520409854
Владельцы СЖП не настолько двинутые, чтобы его оставлять.
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Kulima
1520410521
Да ладно? Как неожиданно-то))
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овертайм
1520411030
да щас бы уже убрали, чемпионат все равно выигран, а новому тренеру время притереться)
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Татарин за ЦСКА
1520411477
Я думал он вчера покинул свой пост!!!!
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Manilov
1520411702
И теперь, наконец-то, ПСЖ сможет пригласить Дзюбу. Минус тренеришка, плюс мегаигрочище!
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insider_retro
1520412276
По мне, так тренер не плохой! Возможно, требования, предъявляемые к ПСЖ, чуть выше его возможностей! Но он молод, уже много достиг и у него ещё многое впереди! Не стоит вешать на него всех собак!
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dinar7777dinar
1520413595
кто бы сомневался! нужен карло анчеллоти.
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mr. Perdony
1520427322
Давно пора этого трененришку убирать
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BARCLAYS_APL
1520429338
Кто бы не возглавил бы ПСЖ в жизнью не выиграют Лигу Чемпионов с любыми игроками это как сантехник не когда в жизнью не будет космонавтом.
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zigbert
1520505381
Контракт истекает в июне,значит все возможно.
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