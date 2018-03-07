Экс-директор «Локомотива-2»: «Много раз предлагали Джикию первой команде. Взяли всего на неделю»

Бывший директор московского «Локомотива-2» Василий Иванов рассказал о временах, когда в его команде выступал нынешний защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.

«Сколько раз предлагали посмотреть его в основном составе – только раз на неделю взяли. Георгий с юности выделялся характером. Боец!

При этом очень воспитанный человек – до сих пор такой. Допускаю, что до основы «Локо» Жора тогда ещe не дозрел, но подключать к тренировкам можно было», – сказал Иванов.

Джикия провел восемь матчей за сборную России.