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    Экс-директор «Локомотива-2»: «Много раз предлагали Джикию первой команде. Взяли всего на неделю»

    Бывший директор московского «Локомотива-2» Василий Иванов рассказал о временах, когда в его команде выступал нынешний защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.

    «Сколько раз предлагали посмотреть его в основном составе – только раз на неделю взяли. Георгий с юности выделялся характером. Боец!

    При этом очень воспитанный человек – до сих пор такой. Допускаю, что до основы «Локо» Жора тогда ещe не дозрел, но подключать к тренировкам можно было», – сказал Иванов.

    Джикия провел восемь матчей за сборную России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2018 00:05
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 12:11

      Теперь он в другой команде и думаю не переживает по этому поводу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 марта 2018, 12:35

      неудивительно. во время тети оли было просрано много способных ребят. Многие из них сейчас в Зените.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 10:57

      получилось так как получилось, все что не делается все к лучшему.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 7 марта 2018, 09:33

      Проглядели

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 марта 2018, 01:06

      У Локо защитники сильнее чем джикия

      -1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > iBragim2102 7 марта 2018, 01:13

      Не знаю какая там защита у локо, все игры что я смотрел, это автобус у ворот с быстрой контратакой.
      Джикия индивидуал, выручить может, спасти... у локо точно нет таких защитников.

      -3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > Dimon 007 7 марта 2018, 11:43

      этот индивидуал неправильно занимает позицию при розыгрыше стандартов, допускает позиционные ошибки при розыгрыше вне игры, вообщем защита проблемная зона у Спартака.

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 7 марта 2018, 00:09

      Всему свое время...

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