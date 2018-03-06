Асхабадзе: «Спартак» назначил Карреру спонтанно. Руководство решило посмотреть, что будет»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе дал оценку назначению на пост главного тренера команды Массимо Карреры. Итальянец пришел в стан красно-белых в 2016 году.

«Выбор Массимо Карреры был удивительным для всех. Он приезжал в «Спартак» помощником, чтобы наладить игру в обороне, которая хромает до сих пор. Но тут разные аспекты и другие условия. Это Россия.

Лично я думаю, что решение по Каррере было спонтанное. Они решили посмотреть, что будет. В итоге стало хорошо», – сказал экс-функционер.

Асхабадзе работал гендиректором «Спартака» с 2013 по 2015 годы.