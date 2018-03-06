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    Асхабадзе: «Спартак» назначил Карреру спонтанно. Руководство решило посмотреть, что будет»

    Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе дал оценку назначению на пост главного тренера команды Массимо Карреры. Итальянец пришел в стан красно-белых в 2016 году.

    «Выбор Массимо Карреры был удивительным для всех. Он приезжал в «Спартак» помощником, чтобы наладить игру в обороне, которая хромает до сих пор. Но тут разные аспекты и другие условия. Это Россия.

    Лично я думаю, что решение по Каррере было спонтанное. Они решили посмотреть, что будет. В итоге стало хорошо», – сказал экс-функционер.

    Асхабадзе работал гендиректором «Спартака» с 2013 по 2015 годы.

    Источник: Спорт FM

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    06.03.2018 21:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 10:37

      хорошо что решили попробовать и дать шанс, иначе бы не было всего того что получилось в итоге с Массимо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 7 марта 2018, 09:40

      слова человека который похоже вообще не в теме футбола...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 марта 2018, 05:56

      И попали в точку

      1
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 6 марта 2018, 21:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скоро ФЕЛ свинушки!!! Ждет вас!!!

      -6
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Sanek85 6 марта 2018, 22:35

      иди на соккер то!идиииииии!там и заикаются так же и слова бредовые лопочут!

      3
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > зенит ничто 6 марта 2018, 23:25

      Под шконку ползииииии!!! Ползииииии!!!!

      0
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