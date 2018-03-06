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    «Арсенал» поспорит с «Наполи» за Лено

    «Арсенал» вступил в борьбу за голкипера «Байера» Бернда Лено.

    Интерес к 26-летнему вратарю также проявляет «Наполи», который хочет подписать его еще с прошлого лета на замену Пепе Рейне.

    Сообщается, что немец готов покинуть Леверкузен только, если будет уверен, что в новой команде ему гарантируют постоянное место в основном составе.

    В нынешнем сезоне Лено провел 29 матчей, пропустив 36 голов. В девяти встречах он оставил свои ворота в неприкосновенности. Текущий контракт голкипера рассчитан до июня 2020 года, а стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 14 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    06.03.2018 16:27
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +258

      Смешная Лошадь 6 марта 2018, 22:05

      На что спорить будут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 6 марта 2018, 17:21

      Танкист Чех уже не выручает...

      0
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