«Арсенал» поспорит с «Наполи» за Лено

«Арсенал» вступил в борьбу за голкипера «Байера» Бернда Лено.

Интерес к 26-летнему вратарю также проявляет «Наполи», который хочет подписать его еще с прошлого лета на замену Пепе Рейне.

Сообщается, что немец готов покинуть Леверкузен только, если будет уверен, что в новой команде ему гарантируют постоянное место в основном составе.

В нынешнем сезоне Лено провел 29 матчей, пропустив 36 голов. В девяти встречах он оставил свои ворота в неприкосновенности. Текущий контракт голкипера рассчитан до июня 2020 года, а стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 14 миллионов евро.