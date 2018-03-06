Боярский: «В матче с «Амкаром» «Зенит» показал никакую игру. Шансы на чемпионство почти утрачены»

Заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил недовольство ничьей петербуржцев с «Амкаром» (0:0) в матче 21-го тура РФПЛ. По его словам, сине-бело-голубые практически лишились шансов на чемпионский титул.

«Зенит» показал никакую игру, а результат матча удручает. Он крайне невыгоден, учитывая, что и «Локомотив» сыграл вничью. Это просто обрубание надежды. Игра с «Амкаром» была грубая, неинтересная и суматошная. Игроки и тренеры провели очень неэффективный матч.

После этого матча «Зенит» практически потерял шансы на чемпионство. По крайней мере, болельщики уже не особо верят в это. Но еще есть перспектива выиграть все оставшиеся игры.

Судья, конечно, был очень неэффективен в матче с «Амкаром», но это не значит, что нужно не выигрывать. После игры кулаками не машут, результат уже на табло», – сказал Боярский

После 21-го тура «Зенит» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.