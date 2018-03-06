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    Боярский: «В матче с «Амкаром» «Зенит» показал никакую игру. Шансы на чемпионство почти утрачены»

    Заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил недовольство ничьей петербуржцев с «Амкаром» (0:0) в матче 21-го тура РФПЛ. По его словам, сине-бело-голубые практически лишились шансов на чемпионский титул.

    «Зенит» показал никакую игру, а результат матча удручает. Он крайне невыгоден, учитывая, что и «Локомотив» сыграл вничью. Это просто обрубание надежды. Игра с «Амкаром» была грубая, неинтересная и суматошная. Игроки и тренеры провели очень неэффективный матч.

    После этого матча «Зенит» практически потерял шансы на чемпионство. По крайней мере, болельщики уже не особо верят в это. Но еще есть перспектива выиграть все оставшиеся игры.

    Судья, конечно, был очень неэффективен в матче с «Амкаром», но это не значит, что нужно не выигрывать. После игры кулаками не машут, результат уже на табло», – сказал Боярский

    После 21-го тура «Зенит» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    Источник: Sport24

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    06.03.2018 14:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 марта 2018, 21:06

      МИША ПРАВ, ЗЕНИТ НОЛЬ И ЧЕМПИОНАМИ ИМ НЕ БЫТЬ!!!

      2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 6 марта 2018, 20:07

      В принципе Дартаньян прав.Звезды должны расположиться так чтоб Зенит все игры выиграл а соперники проиграли ,единственное условие чемпионства.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 20:05

      Все можно поправить,но только честной а не кабинетной игрой.

      4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 марта 2018, 19:23

      А какой был шикарный план.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 6 марта 2018, 19:01

      Какая игра - такое и место. Нанайско-питерская поговорка.

      6
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 6 марта 2018, 18:39

      Шансы есть, нанимайте еще 9 бригад адвокатов, высуживайте победы в оставшихся играх, всего-то делов.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 6 марта 2018, 18:25

      Уже переобулся, не надо было поздравлять с чемпионством.

      8
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 6 марта 2018, 16:49

      Боярский не должен присутствовать на матчах Зенита, поскольку он не болеет за команду, а напускает порчу.

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 марта 2018, 15:04

      А это смотря каким путем идти. .Ежели переигрывать все неудачные матчи...Давить на судей...Чем черт не шутит...

      -2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 6 марта 2018, 15:00

      Снимите шляпу Михаил Сергеич,....УВЫ.......

      1
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