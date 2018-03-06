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  • Боярский: «В матче с «Амкаром» «Зенит» показал никакую игру. Шансы на чемпионство почти утрачены»

Боярский: «В матче с «Амкаром» «Зенит» показал никакую игру. Шансы на чемпионство почти утрачены»

6 марта 2018, 14:33
16

Заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил недовольство ничьей петербуржцев с «Амкаром» (0:0) в матче 21-го тура РФПЛ. По его словам, сине-бело-голубые практически лишились шансов на чемпионский титул.

«Зенит» показал никакую игру, а результат матча удручает. Он крайне невыгоден, учитывая, что и «Локомотив» сыграл вничью. Это просто обрубание надежды. Игра с «Амкаром» была грубая, неинтересная и суматошная. Игроки и тренеры провели очень неэффективный матч.

После этого матча «Зенит» практически потерял шансы на чемпионство. По крайней мере, болельщики уже не особо верят в это. Но еще есть перспектива выиграть все оставшиеся игры.

Судья, конечно, был очень неэффективен в матче с «Амкаром», но это не значит, что нужно не выигрывать. После игры кулаками не машут, результат уже на табло», – сказал Боярский

После 21-го тура «Зенит» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь
Комментарии (16)
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Боцман59rus
1520336847
кто этому гардемарину заслуженного дал?... развелось мля в стране "творческой элиты"...разбирающейся в футболе, лучше, чем в основной профессии
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DOCTOR PENALTY
1520337640
Снимите шляпу Михаил Сергеич,....УВЫ.......
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Чикомас
1520337843
А это смотря каким путем идти. .Ежели переигрывать все неудачные матчи...Давить на судей...Чем черт не шутит...
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Холстомер
1520344190
Боярский не должен присутствовать на матчах Зенита, поскольку он не болеет за команду, а напускает порчу.
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AlfavitЪ
1520349957
Уже переобулся, не надо было поздравлять с чемпионством.
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Ахимас Вельде
1520350798
Шансы есть, нанимайте еще 9 бригад адвокатов, высуживайте победы в оставшихся играх, всего-то делов.
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СШГЭС
1520352088
Какая игра - такое и место. Нанайско-питерская поговорка.
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Одинокий волк Маквейд
1520353434
А какой был шикарный план.
Ответить
zigbert
1520355924
Все можно поправить,но только честной а не кабинетной игрой.
Ответить
Бугимен
1520359561
МИША ПРАВ, ЗЕНИТ НОЛЬ И ЧЕМПИОНАМИ ИМ НЕ БЫТЬ!!!
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