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    Бубнов – о «Зените»: «В команде какая-то нервозная обстановка»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 21-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Амкаром» (0:0) прокомментировал игру петербургского клуба.

    На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России четвертое место, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    «Обильная и очень частая ротация не приводит к синхронности в игре. Удивительно, что Манчини Оздоева не в перерыве заменил, а только во втором тайме. «Зенит» стал нервничать, удалились Кришито и Ерохин. В команде какая-то нервозная обстановка. У команды дела плохи и в первую очередь с игрой», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    05.03.2018 23:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 6 марта 2018, 16:31

      Сейчас придет новый тренер и все снова. 100 млн и никакой игры)

      -1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 марта 2018, 09:58

      Конечно нервозная -- что ни игра , то новый состав -- как тут играть ??? Зная что умеешь и можешь лучше , а постоянные перетасовки не дают этого сделать -- вот нервы и сдают !!!

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 09:45

      У Зенита по сути новая команда - нет стабильности в составе.

      5
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 6 марта 2018, 01:03

      И ты бы занервничал . с таких то денег)))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2018, 23:53

      А ты там был, в команде, Саша, прежде чем бу-букать?

      2
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