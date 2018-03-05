Бубнов – о «Зените»: «В команде какая-то нервозная обстановка»

Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 21-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Амкаром» (0:0) прокомментировал игру петербургского клуба.

На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России четвертое место, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

«Обильная и очень частая ротация не приводит к синхронности в игре. Удивительно, что Манчини Оздоева не в перерыве заменил, а только во втором тайме. «Зенит» стал нервничать, удалились Кришито и Ерохин. В команде какая-то нервозная обстановка. У команды дела плохи и в первую очередь с игрой», – сказал Бубнов.