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    Варди – приоритетная цель «Эвертона» в летнее трансферное окно

    «Эвертон» намерен приобрести нападающего «Лестера» Джейми Варди. «Ириски» сделали 31-летнего футболиста своей приоритетной целью в летнее трансферное окно.

    После ухода Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, клуб из Ливерпуля находится в поисках регулярно забивающего форварда.

    Ранее интерес к игроку сборной Англии проявляли «Арсенал» и «Челси».

    В нынешнем сезоне Варди, чей контракт с «лисами» рассчитан до июня 2020 года, провел 32 встречи, забив 15 голов и сделав одну результативную передачу.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.03.2018 14:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 марта 2018, 09:46

      Чтобы поставить крест на карьере - Эвертон лучший вариант.

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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 18:34

      Как всегда на острие и еще забивает.

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