Варди – приоритетная цель «Эвертона» в летнее трансферное окно

«Эвертон» намерен приобрести нападающего «Лестера» Джейми Варди. «Ириски» сделали 31-летнего футболиста своей приоритетной целью в летнее трансферное окно.

После ухода Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, клуб из Ливерпуля находится в поисках регулярно забивающего форварда.

Ранее интерес к игроку сборной Англии проявляли «Арсенал» и «Челси».

В нынешнем сезоне Варди, чей контракт с «лисами» рассчитан до июня 2020 года, провел 32 встречи, забив 15 голов и сделав одну результативную передачу.