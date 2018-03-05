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  • Глушаков: «Это чемпионат России, тут ситуация может очень быстро поменяться»

Глушаков: «Это чемпионат России, тут ситуация может очень быстро поменяться»

5 марта 2018, 06:32
2

Капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что после ничейного результата матча с «Локомотивом» в турнирном плане для его команды ничего не поменялось. К тому же он отметил, что все еще рано говорить о чемпионстве железнодорожников.

Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

– «Локомотив» уже можно короновать?

– Вспомните, после семи туров все отдали золото «Зениту». А что теперь? Первое место уверенно занимает вовсе не «Зенит» – питерцы идут вровень с нами. Я к тому, что это чемпионат России, тут ситуация может очень быстро поменяться. Все команды будут играть до конца, так что борьба еще впереди.

– За матчем «Зенит» – «Амкар» следили?

– Да, удалось вчера посмотреть игру. Не сказал бы, что «Амкар» сыграл неожиданно, против пермяков всегда сложно. Матч, как я понимаю, проходил под крышей, условия были прекрасные. Вот соперник «Зенита» и проявил свои бойцовские качества, заслуженно отобрал очки у питерцев.

– Как для «Спартака» поменялась турнирная ситуация после ничьей в матче с лидером?

– Да никак. Хотя «Краснодар» и ЦСКА свои матчи все-таки выиграли... Мы играли в сложных условиях, но нужно поблагодарить сотрудников «Локомотива» за поле. Люди провели большую работу — например, прошили поляну синтетическими нитками. Если бы они этого не сделали, мы бы просто скользили как на льду.

– В таких условиях риск получения травмы возрастает в разы. Это сказывается на психологии во время игры?

– Лично я никогда не думаю о том, что могу получить травму, если пойду в жесткий стык. Лучше не забивать голову такими мыслями. Судьбу-то не обманешь: если тебе суждено получить травму, ты можешь «сломаться» в любом, самом невинном эпизоде.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Глушаков Денис
Комментарии (2)
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OfaZavr
1520234583
все верно сказал, ничего в чемпионате еще не решено будем биться дальше!
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zigbert
1520246847
Конечно о чемпионстве говорить еще рано, вся борьба впереди.
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