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  • Бубнов: «Чисто эстетически наблюдать матч «Локо» и «Спартака» было довольно сложно»

Бубнов: «Чисто эстетически наблюдать матч «Локо» и «Спартака» было довольно сложно»

5 марта 2018, 06:15
7

Известный российский эксперт Александр Бубнов не увидел особых поводов для отмены матча 21-го тура, в котором «Локомотив» на своем стадионе принимал «Спартак». Встреча прошла под серьезным снегопадом, что негативно отразилось на качестве телевизионной трансляции: футболисты играли желтым мячом на белом снегу.

«Что касаемо возможной отмены матча, то чисто эстетически наблюдать это зрелище было довольно сложно. Не знаю, как на стадионе, но по телевизору картинка оставляла желать лучшего – даже мяч порой не было видно. Да и футболистам в таких условиях нелегко играть и получать удовольствие. С другой стороны, видел в Германии и более сильные снегопады, из-за которых матчи не отменяли. В конце концов, не было метели и большого количества осадков – в ином случае матч наверняка бы отменили.

Погода, безусловно, оказала влияние на ход встречи. В подобных условиях игра в обороне упрощается, нужно быть аккуратнее с передачами. Велик риск допустить ошибку на ровном месте, что, к слову, и случилось в самом остром эпизоде в исполнении «Спартака».

Красно-белым, кстати, повезло, что матч в Самаре в середине недели не состоялся. Очевидно, что после кубковой игры с «Крыльями Советом» у команды Массимо Карреры не было бы той свежести, что мы видели в Черкизово. А так, «Спартак» хорошо двигался, владел инициативой, старался оказывать давление. Кроме того, поездка в Самару могла обернуться и травмами, которых у «Спартака» и так слишком много», – считает Бубнов.

Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Бубнов Александр
Комментарии (7)
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AlfavitЪ
1520221182
Жаль, погода превратила футбол в хоккей, а там Спартак хуже. Еще вспомнил, когда только начинал смотреть футбол, то мячи были черными, а вчера, кроме желтого, которого я не видел на экране, других не нашлось.
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Диктор
1520221621
Ну что прогнозист хренов,как всегда ошибся -хотя что еще можно ожидать от такого эхсперта .
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Karpathian
1520221925
ТТД то посчитал?)))
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84aivengo
1520225240
погодка не радует... скоро еще еврокубки пойдут...
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vladimir-7
1520229191
Чтобы не было таких нелепых игр, нужно вернуться к старой системе весна-осень и начинать игры с апреля до ноября. Руководство РФС и РФПЛ всё время оглядываются на европейские страны, которые проводят игры всю зиму, т.к. климатические условия им позволяют это сделать, а для России это невозможно.
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zigbert
1520233634
Сказал все верно а воз и ныне там.
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OfaZavr
1520234459
зато Пряткину все было идеально видно.
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