Бубнов: «Чисто эстетически наблюдать матч «Локо» и «Спартака» было довольно сложно»

Известный российский эксперт Александр Бубнов не увидел особых поводов для отмены матча 21-го тура, в котором «Локомотив» на своем стадионе принимал «Спартак». Встреча прошла под серьезным снегопадом, что негативно отразилось на качестве телевизионной трансляции: футболисты играли желтым мячом на белом снегу.

«Что касаемо возможной отмены матча, то чисто эстетически наблюдать это зрелище было довольно сложно. Не знаю, как на стадионе, но по телевизору картинка оставляла желать лучшего – даже мяч порой не было видно. Да и футболистам в таких условиях нелегко играть и получать удовольствие. С другой стороны, видел в Германии и более сильные снегопады, из-за которых матчи не отменяли. В конце концов, не было метели и большого количества осадков – в ином случае матч наверняка бы отменили.

Погода, безусловно, оказала влияние на ход встречи. В подобных условиях игра в обороне упрощается, нужно быть аккуратнее с передачами. Велик риск допустить ошибку на ровном месте, что, к слову, и случилось в самом остром эпизоде в исполнении «Спартака».

Красно-белым, кстати, повезло, что матч в Самаре в середине недели не состоялся. Очевидно, что после кубковой игры с «Крыльями Советом» у команды Массимо Карреры не было бы той свежести, что мы видели в Черкизово. А так, «Спартак» хорошо двигался, владел инициативой, старался оказывать давление. Кроме того, поездка в Самару могла обернуться и травмами, которых у «Спартака» и так слишком много», – считает Бубнов.

Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.