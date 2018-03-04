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  • Семин – о дерби со «Спартаком»: «Такие матчи лучше проводить в апреле-мае»

Семин – о дерби со «Спартаком»: «Такие матчи лучше проводить в апреле-мае»

4 марта 2018, 19:04
23

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).

«В плане стратегии я очень доволен. Мы завоевали очко, не подпустили «Спартак» близко. И от ситуации, которая у нас сложилась, наверное, тоже хороший результат. Наверное, мы не рисковали Ари, у которого есть микротравма. Уже Фарфан в ближайшее время должен встать в строй и начать тренироваться. Ничья в такой ситуации для нас – нормальный результат.

Для примера. У нас есть южный человек Кверквелия, который вообще играл в безрукавке и без перчаток. Кому как удобно, так игрок и должен играть. Вообще, условия не лучшие, но по полю сделали все, что могли. Но снег невозможно было остановить. Хотя такие матчи лучше проводить в апреле-мае. Но таков календарь. Полемика была, вот Семин высказался на предмет отмены матча. По-разному все восприняли. Но я всегда против плохих условий, в которых играли бы футболисты. Но это должно быть для всех одинаково.

Я против того, чтобы футболисты получали травмы. Возьмите статистику и посмотрите. Вчера Фернандес у ЦСКА получил травму однозначно из-за погодных условий. Футболисты – они люди тоже. Они должны быть обеспечены хорошими полями, условиями», – приводит слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Семин Юрий
Комментарии (23)
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APchelov
1520180294
Читаю этот бред, и смешно становится. РФПЛ - это единственная во всём российском спорте шарага, где повсюду проблемы - то снег, то дождь, то жара. Больше ни от кого жалоб не слышно
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Африканскaя чумa cвинeй
1520183046
Да, такую зарубу пересрали погодой и этим грёб@нным эуропейским календарём. Хоть бы мля где-нить в манеже сгоняли и то интереснее бы было
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Zenmaster
1520185236
К сожалению горе руководители нашего футбола -- ни..уя не соображают в нём и в погодных условиях страны -- поэтому и чем-т( осень- весна), и календарь "всем на зависть" !!!
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Viper for CSKA
1520185983
Бесспорно одно - никакие матчи не надо проводить в начале марта
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Диктор
1520186987
Полностью согласен-адекватное мнение.
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nemolod
1520187005
Выход один-не делать летних перерывов,а играть вместо февраля,декабря,начала марта и конца ноября!
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зенит ничто
1520190452
гонятся за европой только ее не догнать!у нас и климат другой и люди другие!
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VVM1964
1520190599
Адекватно и и по делу .
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Антон bx14e
1520192278
Парни,взгрустнулось что-то.. Вспомните Якоба Лекхетто! https://www.youtube.com/watch?v=0mEv0ZysWG8 Мануэль Фернандеш,ты очень хорош,но будь велик! ты носишь ЕГО номер!
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mahan
1520226923
Такое дерби надо делать в мае, когда поля будут в отличном состоянии. И команды бы показали красивый комбинационный футбол, и болельщикам было бы и тепло и уютно смотреть. Кто составляет расписание матчей их самих надо выгнать играть в такую погоду.
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