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    Семин – о дерби со «Спартаком»: «Такие матчи лучше проводить в апреле-мае»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).

    «В плане стратегии я очень доволен. Мы завоевали очко, не подпустили «Спартак» близко. И от ситуации, которая у нас сложилась, наверное, тоже хороший результат. Наверное, мы не рисковали Ари, у которого есть микротравма. Уже Фарфан в ближайшее время должен встать в строй и начать тренироваться. Ничья в такой ситуации для нас – нормальный результат.

    Для примера. У нас есть южный человек Кверквелия, который вообще играл в безрукавке и без перчаток. Кому как удобно, так игрок и должен играть. Вообще, условия не лучшие, но по полю сделали все, что могли. Но снег невозможно было остановить. Хотя такие матчи лучше проводить в апреле-мае. Но таков календарь. Полемика была, вот Семин высказался на предмет отмены матча. По-разному все восприняли. Но я всегда против плохих условий, в которых играли бы футболисты. Но это должно быть для всех одинаково.

    Я против того, чтобы футболисты получали травмы. Возьмите статистику и посмотрите. Вчера Фернандес у ЦСКА получил травму однозначно из-за погодных условий. Футболисты – они люди тоже. Они должны быть обеспечены хорошими полями, условиями», – приводит слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2018 19:04
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1847

      mahan 5 марта 2018, 08:15

      Такое дерби надо делать в мае, когда поля будут в отличном состоянии. И команды бы показали красивый комбинационный футбол, и болельщикам было бы и тепло и уютно смотреть. Кто составляет расписание матчей их самих надо выгнать играть в такую погоду.

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 5 марта 2018, 01:35

      при хороших условиях и матч получился бы намного интересней

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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 4 марта 2018, 23:14

      Ну что похоже локомотив чемпион!

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 4 марта 2018, 22:37

      Парни,взгрустнулось что-то..
      Вспомните Якоба Лекхетто!
      https://www.youtube.com/watch?v=0mEv0ZysWG8
      Мануэль Фернандеш,ты очень хорош,но будь велик! ты носишь ЕГО номер!

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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 4 марта 2018, 22:07

      гонятся за европой только ее не догнать!у нас и климат другой и люди другие!

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      Рейтинг: +2863

      nemolod 4 марта 2018, 21:10

      Выход один-не делать летних перерывов,а играть вместо февраля,декабря,начала марта и конца ноября!

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      Рейтинг: +2863

      nemolod > VVM1964 5 марта 2018, 12:17

      Поэтому и надо все эти "морозно-снеговые" матчи переносить на лето,а рассчитывать на каприз погоды,что декабрь или будет теплым в нашей стране нельзя! Тогда и тренерам и игрокам тяжелее будет оправдываться за свои игры!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 марта 2018, 21:09

      Полностью согласен-адекватное мнение.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 марта 2018, 20:53

      Бесспорно одно - никакие матчи не надо проводить в начале марта

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 марта 2018, 20:40

      К сожалению горе руководители нашего футбола -- ни..уя не соображают в нём и в погодных условиях страны -- поэтому и чем-т( осень- весна), и календарь "всем на зависть" !!!

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      Рейтинг: +4025

      raritet 4 марта 2018, 20:27

      К сожалению , мы не Испания, не Аргентина. И что ты сделаешь. Разве что делать чемпионат короче на 10 Туров. А это значит уменьшать количество команд . Можно сказать;" Издержки производства"

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