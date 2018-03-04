Семин – о дерби со «Спартаком»: «Такие матчи лучше проводить в апреле-мае»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).

«В плане стратегии я очень доволен. Мы завоевали очко, не подпустили «Спартак» близко. И от ситуации, которая у нас сложилась, наверное, тоже хороший результат. Наверное, мы не рисковали Ари, у которого есть микротравма. Уже Фарфан в ближайшее время должен встать в строй и начать тренироваться. Ничья в такой ситуации для нас – нормальный результат.

Для примера. У нас есть южный человек Кверквелия, который вообще играл в безрукавке и без перчаток. Кому как удобно, так игрок и должен играть. Вообще, условия не лучшие, но по полю сделали все, что могли. Но снег невозможно было остановить. Хотя такие матчи лучше проводить в апреле-мае. Но таков календарь. Полемика была, вот Семин высказался на предмет отмены матча. По-разному все восприняли. Но я всегда против плохих условий, в которых играли бы футболисты. Но это должно быть для всех одинаково.

Я против того, чтобы футболисты получали травмы. Возьмите статистику и посмотрите. Вчера Фернандес у ЦСКА получил травму однозначно из-за погодных условий. Футболисты – они люди тоже. Они должны быть обеспечены хорошими полями, условиями», – приводит слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?