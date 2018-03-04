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  • Sport24: «Запрет перфоманса болельщиков «Спартака» был ответом за первый круг на «Открытие Арене»

Sport24: «Запрет перфоманса болельщиков «Спартака» был ответом за первый круг на «Открытие Арене»

4 марта 2018, 14:09
6

Запрет на организацию перфоманса болельщиками «Спартака» на матче 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» стал ответом на аналогичную ситуацию в игре первого круга.

Ранее сообщалось, что инициатором запрета стал президент железнодорожников Илья Геркус.

«Запрет баннера болельщиков «Спартака» был ответом за первый круг на стадионе «Открытие Арене». Решение было принято совместно обоими клубами», – заявил источник, близкий к ситуации.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (6)
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portero
1520162584
странные решения клубов....
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Бугимен
1520162718
ВПЕРЕД СПАРТАК!
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Shogun
1520163806
Справедливо
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Антибиотик
1520164347
По крайней мере не мы начали эти запреты. Справедливо, я считаю. Но меня больше не это беспокоит, а погода. Хотелось посмотреть техничный футбол.
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talgatnurzhanov2006
1520166113
Вперед спартак!!!
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polozovs
1520177379
Откройте трансляцию первого матча и увидите, что Геркус врет !!!
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