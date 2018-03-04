Sport24: «Запрет перфоманса болельщиков «Спартака» был ответом за первый круг на «Открытие Арене»

Запрет на организацию перфоманса болельщиками «Спартака» на матче 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» стал ответом на аналогичную ситуацию в игре первого круга.

Ранее сообщалось, что инициатором запрета стал президент железнодорожников Илья Геркус.

«Запрет баннера болельщиков «Спартака» был ответом за первый круг на стадионе «Открытие Арене». Решение было принято совместно обоими клубами», – заявил источник, близкий к ситуации.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.