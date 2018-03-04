Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Sport24: «Запрет перфоманса болельщиков «Спартака» был ответом за первый круг на «Открытие Арене»

    Запрет на организацию перфоманса болельщиками «Спартака» на матче 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» стал ответом на аналогичную ситуацию в игре первого круга.

    Ранее сообщалось, что инициатором запрета стал президент железнодорожников Илья Геркус.

    «Запрет баннера болельщиков «Спартака» был ответом за первый круг на стадионе «Открытие Арене». Решение было принято совместно обоими клубами», – заявил источник, близкий к ситуации.

    Встреча пройдет сегодня на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2018 14:09
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 4 марта 2018, 18:29

      Откройте трансляцию первого матча и увидите, что Геркус врет !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 4 марта 2018, 15:21

      Вперед спартак!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 4 марта 2018, 14:52

      По крайней мере не мы начали эти запреты. Справедливо, я считаю. Но меня больше не это беспокоит, а погода. Хотелось посмотреть техничный футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 4 марта 2018, 14:43

      Справедливо

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 4 марта 2018, 14:25

      ВПЕРЕД СПАРТАК!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67296

      portero 4 марта 2018, 14:23

      странные решения клубов....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11