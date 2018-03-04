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    Фан-клуб «Спартака» – о запрете перфоманса на дерби с «Локомотивом»: «Геркус решил покапризничать»

    Директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов прокомментировал ситуацию с запретом на организацию перфоманса болельщиками красно-белых на матче 21-го тура РФПЛ против «Локомотива».

    Инициатором запрета стал президент железнодорожников Илья Геркус.

    «Пока запрещают. Об этом стало известно сегодня утром. Геркус решил покапризничать. Своя рука владыка, как говорится, они же хозяева. Юридически, как я понимаю, такого права они не имеют.

    Соревнования проводит Лига, но хозяин вправе принимать свои решения. «Локомотив» никак это не мотивировал. Они просто боятся, что мы их обыграем, и делают все возможное, чтобы этого избежать», – сказал Коршунов.

    Встреча пройдет сегодня на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 13:14
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 4 марта 2018, 14:30

      БУДЕМ БОЛЕТЬ У ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА!ВПЕРЕД СПАРТАК!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 4 марта 2018, 14:03

      Организовывайте свои перфомансы на своём стадионе, на домашней арене местный клуб должен чувствовать себя дома, а не читать что там пишет соперник. Геркус абсолютно прав.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      wobaekat 4 марта 2018, 13:55

      Это всего-навсего ответка. Глаз за глаз, что называется

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 марта 2018, 13:53

      Сейчас фанаты Спартака довыё........ и следующий матч их команды вообще без болельщиков будет проходить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 марта 2018, 13:41

      Я так понимаю нам ответочка прилетела!

      6
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      Рейтинг: +229

      Dan93 > Сильвербой 4 марта 2018, 14:00

      Обратка (с)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 4 марта 2018, 13:35

      Всё нормально он делает,опять свои оскорбления в адрес соперников подготовили небось, или опять поздравлять Гитлера с ДР будут. Но в этот раз не прокатило. На бОльшее-то ума не хватает.
      Не понимают они,что самым популярным клубом страны им никогда не стать,вот и пытаются как могут привлекать внимание к себе. Но с 5-й строчки это сделать тяжело))). Вот если бы выигрывали в Европе,как это делает ЦСКА и Зенит, тогда был бы другой разговор

      0
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 4 марта 2018, 13:27

      полагаю, если наш перформанс против паровоза, то ответка адекватна, а если за Спартак, то геркус - ...

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Fancyfall 4 марта 2018, 13:33

      Ну тут она адекватна не поэтому. Просто в первом круге на Открытии-арене болельщикам Локо Спартак тоже запретил организовать перформанс

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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall > aimer1988 4 марта 2018, 13:44

      посмотри, пжл, какой баннер был запрещён, тогда поймёшь мои слова

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 > Fancyfall 4 марта 2018, 13:54

      РФПЛ дало добро, Спартак запретил. вот и все.

      2
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      Рейтинг: +1580

      srg38 4 марта 2018, 13:27

      В первом круге нам на открытии запретили. Всё логично.

      7
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      Рейтинг: +25

      My3b1KaHT 4 марта 2018, 13:26

      Перфоманс можно устроить на открытие арена !

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 4 марта 2018, 13:23

      правильно

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