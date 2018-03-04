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Фан-клуб «Спартака» – о запрете перфоманса на дерби с «Локомотивом»: «Геркус решил покапризничать»

4 марта 2018, 13:14
20

Директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов прокомментировал ситуацию с запретом на организацию перфоманса болельщиками красно-белых на матче 21-го тура РФПЛ против «Локомотива».

Инициатором запрета стал президент железнодорожников Илья Геркус.

«Пока запрещают. Об этом стало известно сегодня утром. Геркус решил покапризничать. Своя рука владыка, как говорится, они же хозяева. Юридически, как я понимаю, такого права они не имеют.

Соревнования проводит Лига, но хозяин вправе принимать свои решения. «Локомотив» никак это не мотивировал. Они просто боятся, что мы их обыграем, и делают все возможное, чтобы этого избежать», – сказал Коршунов.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Геркус Илья
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Sanek85
1520158798
Мясные твари!!!
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СашкаГуров
1520159032
правильно
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srg38
1520159248
В первом круге нам на открытии запретили. Всё логично.
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Fancyfall
1520159273
полагаю, если наш перформанс против паровоза, то ответка адекватна, а если за Спартак, то геркус - ...
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GoldPlayFIFARus9
1520159740
Всё нормально он делает,опять свои оскорбления в адрес соперников подготовили небось, или опять поздравлять Гитлера с ДР будут. Но в этот раз не прокатило. На бОльшее-то ума не хватает. Не понимают они,что самым популярным клубом страны им никогда не стать,вот и пытаются как могут привлекать внимание к себе. Но с 5-й строчки это сделать тяжело))). Вот если бы выигрывали в Европе,как это делает ЦСКА и Зенит, тогда был бы другой разговор
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Сильвербой
1520160114
Я так понимаю нам ответочка прилетела!
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BRO_football
1520160792
Сейчас фанаты Спартака довыё........ и следующий матч их команды вообще без болельщиков будет проходить.
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wobaekat
1520160905
Это всего-навсего ответка. Глаз за глаз, что называется
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Антибиотик
1520161422
Организовывайте свои перфомансы на своём стадионе, на домашней арене местный клуб должен чувствовать себя дома, а не читать что там пишет соперник. Геркус абсолютно прав.
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Бугимен
1520163028
БУДЕМ БОЛЕТЬ У ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА!ВПЕРЕД СПАРТАК!
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