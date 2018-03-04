Фан-клуб «Спартака» – о запрете перфоманса на дерби с «Локомотивом»: «Геркус решил покапризничать»

Директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов прокомментировал ситуацию с запретом на организацию перфоманса болельщиками красно-белых на матче 21-го тура РФПЛ против «Локомотива».

Инициатором запрета стал президент железнодорожников Илья Геркус.

«Пока запрещают. Об этом стало известно сегодня утром. Геркус решил покапризничать. Своя рука владыка, как говорится, они же хозяева. Юридически, как я понимаю, такого права они не имеют.

Соревнования проводит Лига, но хозяин вправе принимать свои решения. «Локомотив» никак это не мотивировал. Они просто боятся, что мы их обыграем, и делают все возможное, чтобы этого избежать», – сказал Коршунов.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.