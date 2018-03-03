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    Реднапп: «Пришло время Венгеру уйти из «Арсенала»

    Бывший главный тренер английского «Тоттенхэма» и других клубов Гарри Реднапп выразил позицию касательно работы главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. Эксперт считает, что французу следует покинуть пост.

    «Арсен – отличный тренер, сделавший отменную карьеру в Лондоне. Теперь же пришло время уйти. Он вполне может провести оставшуюся часть сезона на хорошем уровне, чтобы оставить о себе позитивные воспоминания.

    Конечно, неприятно это констатировать; не люблю, когда кто-то теряет работу. Однако Венгеру действительно пора», – сказал Реднапп SportsMole.

    Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 06:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 11:31

      Это решение примет руководство Арсенала,да и сама позиция Венгера будет учтена.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 марта 2018, 12:05

      Даже Реднап из похмелья вышел

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 марта 2018, 11:58

      Не Реднаппу об этом судить, без него разберутся!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 3 марта 2018, 10:17

      Арсену так или иначе памятник всё же нужно поставить)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 10:15

      как не жаль признавать но он видимо прав.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 3 марта 2018, 09:59

      Почему руководство клуба не видит, что команда разваливается...............?

      0
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      Рейтинг: +1811

      gor77 3 марта 2018, 09:17

      Я не болельщик "Арсенала". И всё же.
      Арсен Венгер не просто живая легенда в футболе. Да, титулов было не очень много выиграно, но...!!! Можно по пальцам пересчитать тренеров, которые не просто делали команду и выигрывали трофеи, но и воспитывали новых звёзд футбола!!! И Венгер именно такой тренер!!!
      Merci beaucoup, Arsen!!!

      1
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 3 марта 2018, 09:02

      Пора в путь-дорогу ...

      0
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      Рейтинг: +22

      Liverpool.fan 3 марта 2018, 08:05

      Пора

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 3 марта 2018, 07:11

      Увы, но он припоздал - надо было уходить чуть пораньше. Но, то что он живая легенда мирового футбола - неоспоримо

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