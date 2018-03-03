Реднапп: «Пришло время Венгеру уйти из «Арсенала»

Бывший главный тренер английского «Тоттенхэма» и других клубов Гарри Реднапп выразил позицию касательно работы главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. Эксперт считает, что французу следует покинуть пост.

«Арсен – отличный тренер, сделавший отменную карьеру в Лондоне. Теперь же пришло время уйти. Он вполне может провести оставшуюся часть сезона на хорошем уровне, чтобы оставить о себе позитивные воспоминания.

Конечно, неприятно это констатировать; не люблю, когда кто-то теряет работу. Однако Венгеру действительно пора», – сказал Реднапп SportsMole.

Венгер работает в «Арсенале» с 1996 года.