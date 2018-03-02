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    Заболотный – о переходе в «Зенит»: «Я оказался на высшей в данный момент ступени карьеры»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал об адаптации в команде.

    – Эти сборы получились особенными. Ведь перейдя в «Зенит», я оказался на высшей в данный момент ступени карьеры. При этом необходимо и дальше улучшать свою игру и кондиции.

    – Минувшая зима дала вам что-то новое?

    – Известно, что у каждого тренера свой подход. Но таких игровых сборов, пожалуй, еще не было. Для моей копилки знаний они оказались очень полезными. Все-таки сейчас работаю под руководством одного из лучших специалистов в мире. Поэтому стараюсь впитывать каждый его совет.

    – Роберто Манчини и сам участвует в тренировках, лично делает вам передачи во время занятий. Встречались раньше с подобным?

    – Бывало. Но это же Манчини! (Улыбается) Наш Мистер находится в очень хорошей форме – приятно, когда тренер может не только что-то сказать тебе на теории, но и показать, как надо действовать, вживую.

    Напомним, что Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» этой зимой.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2018 23:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 3 марта 2018, 11:00

      Оказаться на ступени легче, чем удержаться на ней.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 марта 2018, 10:23

      Теперь надо пахать и пахать -- клуб один из лучших !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 3 марта 2018, 09:37

      Удачи! Теперь всё зависит от тебя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      klyukin 3 марта 2018, 09:15

      повезло!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 марта 2018, 04:33

      Антон, тебе задание : забить пару Лейпцигу на выезде и один дома...

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 3 марта 2018, 02:12

      Всё зависит от него самого. Будет вкалывать, развиваться и стремится себя улучшить, глядишь следующая ступень будет какой-нибудь европейский клуб. Успехов ему. А мы будем смотреть.

      2
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 3 марта 2018, 01:12

      Будь осторожней с газом. Антоха ты хороший парень, но не надо идти по пути Навосельцева. Деньги это хорошо, но это временно. Деньги всегда заканчиваются. А имя это на всегда. Лучше быть лучшим в своей команде, чем лучшим на скамейке.Удачи. Болельщик ФК Спартак.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 марта 2018, 00:15

      Ты наверно скоро разочаруешься)))Надеюсь скоро

      -2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 3 марта 2018, 00:14

      удачи

      2
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      Рейтинг: -45

      stream15 3 марта 2018, 00:09

      Успеха ему.

      3
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