Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал об адаптации в команде.

– Эти сборы получились особенными. Ведь перейдя в «Зенит», я оказался на высшей в данный момент ступени карьеры. При этом необходимо и дальше улучшать свою игру и кондиции.

– Минувшая зима дала вам что-то новое?

– Известно, что у каждого тренера свой подход. Но таких игровых сборов, пожалуй, еще не было. Для моей копилки знаний они оказались очень полезными. Все-таки сейчас работаю под руководством одного из лучших специалистов в мире. Поэтому стараюсь впитывать каждый его совет.

– Роберто Манчини и сам участвует в тренировках, лично делает вам передачи во время занятий. Встречались раньше с подобным?

– Бывало. Но это же Манчини! (Улыбается) Наш Мистер находится в очень хорошей форме – приятно, когда тренер может не только что-то сказать тебе на теории, но и показать, как надо действовать, вживую.

Напомним, что Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» этой зимой.