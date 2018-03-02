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  • Заболотный – о переходе в «Зенит»: «Я оказался на высшей в данный момент ступени карьеры»

Заболотный – о переходе в «Зенит»: «Я оказался на высшей в данный момент ступени карьеры»

2 марта 2018, 23:52
12

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал об адаптации в команде.

– Эти сборы получились особенными. Ведь перейдя в «Зенит», я оказался на высшей в данный момент ступени карьеры. При этом необходимо и дальше улучшать свою игру и кондиции.

– Минувшая зима дала вам что-то новое?

– Известно, что у каждого тренера свой подход. Но таких игровых сборов, пожалуй, еще не было. Для моей копилки знаний они оказались очень полезными. Все-таки сейчас работаю под руководством одного из лучших специалистов в мире. Поэтому стараюсь впитывать каждый его совет.

– Роберто Манчини и сам участвует в тренировках, лично делает вам передачи во время занятий. Встречались раньше с подобным?

– Бывало. Но это же Манчини! (Улыбается) Наш Мистер находится в очень хорошей форме – приятно, когда тренер может не только что-то сказать тебе на теории, но и показать, как надо действовать, вживую.

Напомним, что Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» этой зимой.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Заболотный Антон
Комментарии (12)
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paracetamol
1520024665
Ты, Тоша, давай того, оправдывай. Или скамейку полировать будешь до пенсии.
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stream15
1520024940
Успеха ему.
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Zenit-84
1520025294
удачи
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Татарин за ЦСКА
1520025306
Ты наверно скоро разочаруешься)))Надеюсь скоро
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MDAR
1520028725
Будь осторожней с газом. Антоха ты хороший парень, но не надо идти по пути Навосельцева. Деньги это хорошо, но это временно. Деньги всегда заканчиваются. А имя это на всегда. Лучше быть лучшим в своей команде, чем лучшим на скамейке.Удачи. Болельщик ФК Спартак.
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woyser
1520032337
Всё зависит от него самого. Будет вкалывать, развиваться и стремится себя улучшить, глядишь следующая ступень будет какой-нибудь европейский клуб. Успехов ему. А мы будем смотреть.
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Zubo
1520040788
Антон, тебе задание : забить пару Лейпцигу на выезде и один дома...
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klyukin
1520057713
повезло!
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Zenmaster
1520061833
Теперь надо пахать и пахать -- клуб один из лучших !!!
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VVM1964
1520061935
" Чем выше забираешься - тем больнее падать "
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