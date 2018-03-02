Агент: «Паредес устал от России? Ничего об этом не знаю»

Марсело Симонян, агент полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, прокомментировал информацию о том, что его клиент недоволен жизнь в России.

«Паредес устал от России? Ничего об этом не знаю», – сказал представитель аргентинца.

Сообщалось, что на 23-летнего хавбека претендует «Ювентус». Успешность сделки находится под сомнением из-за высокой вероятности того, что петербургский клуб запросит за игрока от 45 до 50 миллионов евро.

Паредес пополнил состав сине-бело-голубых в июле 2017 года, перейдя из «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне он принял участие в 29 играх всех турниров, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами.