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Агент: «Паредес устал от России? Ничего об этом не знаю»

2 марта 2018, 17:39
9

Марсело Симонян, агент полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, прокомментировал информацию о том, что его клиент недоволен жизнь в России.

«Паредес устал от России? Ничего об этом не знаю», – сказал представитель аргентинца.

Сообщалось, что на 23-летнего хавбека претендует «Ювентус». Успешность сделки находится под сомнением из-за высокой вероятности того, что петербургский клуб запросит за игрока от 45 до 50 миллионов евро.

Паредес пополнил состав сине-бело-голубых в июле 2017 года, перейдя из «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне он принял участие в 29 играх всех турниров, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аргентина Паредес Леандро
Комментарии (9)
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paracetamol
1520002108
За 2 цены Юве можно бы и впарить, и купить на эти бабки что-нибудь стоящее.
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Вомбат
1520002124
Такая же утка, как конфликт Карреры с игроками Спартака. Еще раз отмечу, что в Италии газетку "Кальчомеркато" читают мало. И это правильно.
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klyukin
1520003280
он здесь отдыхает!
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zico2205
1520003425
За Паредеса дают хорошее бабло....Надо продать и купить парочку молодых и перспективных ребят из Чили,Перу,Колумбии или Уругвая...Бразильцы и аргентинцы уж больно заносчивы....
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Zenmaster
1520006064
Нет сенсации -- придумай сам -- девиз нынешних писак !!!
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xako57
1520006698
На этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
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OfaZavr
1520007401
как всегда, одни выдумывают другие потом опровергают)
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порт
1520008750
Да только дети и мало дружащие с башкой люди поверили в этот взброс, поверили об усталости от России.
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zigbert
1520010769
Игрок молодой- о какой усталости речь?
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