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    Агент: «Паредес устал от России? Ничего об этом не знаю»

    Марсело Симонян, агент полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, прокомментировал информацию о том, что его клиент недоволен жизнь в России.

    «Паредес устал от России? Ничего об этом не знаю», – сказал представитель аргентинца.

    Сообщалось, что на 23-летнего хавбека претендует «Ювентус». Успешность сделки находится под сомнением из-за высокой вероятности того, что петербургский клуб запросит за игрока от 45 до 50 миллионов евро.

    Паредес пополнил состав сине-бело-голубых в июле 2017 года, перейдя из «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне он принял участие в 29 играх всех турниров, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2018 17:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 20:12

      Игрок молодой- о какой усталости речь?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 2 марта 2018, 19:39

      Да только дети и мало дружащие с башкой люди поверили в этот взброс, поверили об усталости от России.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 19:16

      как всегда, одни выдумывают другие потом опровергают)

      4
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      Рейтинг: -17

      xako57 2 марта 2018, 19:04

      На этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 марта 2018, 18:54

      Нет сенсации -- придумай сам -- девиз нынешних писак !!!

      4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 2 марта 2018, 18:10

      За Паредеса дают хорошее бабло....Надо продать и купить парочку молодых и перспективных ребят из Чили,Перу,Колумбии или Уругвая...Бразильцы и аргентинцы уж больно заносчивы....

      5
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      Рейтинг: +105

      klyukin 2 марта 2018, 18:08

      он здесь отдыхает!

      2
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      Рейтинг: -546

      massaboss 2 марта 2018, 17:57

      А что кто-то верил в московские новости про Питерский футбол? Очередная блевотина гниломясных опарышей.

      5
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 2 марта 2018, 17:48

      Такая же утка, как конфликт Карреры с игроками Спартака. Еще раз отмечу, что в Италии газетку "Кальчомеркато" читают мало. И это правильно.

      3
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 2 марта 2018, 17:48

      За 2 цены Юве можно бы и впарить, и купить на эти бабки что-нибудь стоящее.

      1
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