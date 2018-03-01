Calciomercato: Паредес устал от России и хочет сменить клуб 

ну не знаю... паредес показывает весьма посредственную игру... если только в какой нибудь 2 или 3 девизион какого нибудь румынского чемпа...
По информации Calciomercato, полузащитник «Зенита» Леандро Паредес попросил агента найти ему новый клуб, так как игрок устал от России.
Хавбеком интересуется «Ювентус», но трансферу в туринский клуб может помешать запрашиваемая «Зенитом» цена. Ожидается, что российский клуб запросит от 45 до 50 миллионов евро за трансфер.
Также игроком интересуется мадридский «Реал».
Напомним, что Паредес попал в заявку сборной Аргентины на товарищеские матчи.