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    Calciomercato: Паредес устал от России и хочет сменить клуб 

    По информации Calciomercato, полузащитник «Зенита» Леандро Паредес попросил агента найти ему новый клуб, так как игрок устал от России.

    Хавбеком интересуется «Ювентус», но трансферу в туринский клуб может помешать запрашиваемая «Зенитом» цена. Ожидается, что российский клуб запросит от 45 до 50 миллионов евро за трансфер.

    Также игроком интересуется мадридский «Реал».

    Напомним, что Паредес попал в заявку сборной Аргентины на товарищеские матчи.

    Источник: Calciomercato

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    01.03.2018 21:41
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    Комментарии51
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    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 4 марта 2018, 15:32

      ну не знаю... паредес показывает весьма посредственную игру... если только в какой нибудь 2 или 3 девизион какого нибудь румынского чемпа...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 2 марта 2018, 18:17

      Охотно верю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67296

      portero 2 марта 2018, 18:16

      он еще и не играл толком, так все тренируется неспешно на поле.
      агент опять денег хочет срубить вот и поднимает волну

      1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 2 марта 2018, 11:57

      утка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 2 марта 2018, 11:08

      Это не Витсель, не жалко ... Да и не показал он себя, как высококлассный игрок. Так себе, хотя весь Зенит играет как будто из под палки. Из-за сумы трансфера будет балластом для Зенита.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 2 марта 2018, 10:13

      еще деньги не отработал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 марта 2018, 10:13

      ну надо продать за 40

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 09:49

      ну и отпустить этого артиста на все четыре стороны, невелика потеря.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 марта 2018, 09:20

      говенный футболистик каких в России пруд пруди Рома от него с радостью избавилась а Манчини его купил теперь пусть попробуют это чудо продать хотя бы за пол цены

      2
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    • ...
      Рейтинг: +101

      Stalin XP 2 марта 2018, 08:51

      Продать демонстративно за мешок навоза куда-нибудь в Среднюю Азию

      4
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