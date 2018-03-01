Calciomercato: Паредес устал от России и хочет сменить клуб 

По информации Calciomercato, полузащитник «Зенита» Леандро Паредес попросил агента найти ему новый клуб, так как игрок устал от России.

Хавбеком интересуется «Ювентус», но трансферу в туринский клуб может помешать запрашиваемая «Зенитом» цена. Ожидается, что российский клуб запросит от 45 до 50 миллионов евро за трансфер.

Также игроком интересуется мадридский «Реал».

Напомним, что Паредес попал в заявку сборной Аргентины на товарищеские матчи.