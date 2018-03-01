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    Паредес, Ло Чельсо, Месси вызваны на матчи сборной Аргентины с Испанией и Италией

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился со списком игроков, которые прибудут в расположение команды для подготовки к товарищеским матчам против сборных Испании и Италии.

    Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Вилли Кабальеро («Челси»);

    Защитники: Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Рамиро Фунес Мори («Эвертон»), Федерико Фасио («Рома»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Маркос Акунья («Спортинг»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Николас Тальяфико («Аякс»), Габриэль Меркадо («Севилья»);

    Полузащитники: Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун»), Леандро Паредес («Зенит»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»), Джовани Ло Чельсо, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Лукас Биглия («Милан»), Эвер Банега («Севилья»).

    Нападающие: Гонсало Игуаин («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Диего Перотти («Рома»).

    Встречи состоятся в апреле.

    Источник: Twitter

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    01.03.2018 20:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 20:54

      Мощно,но опять проиграют всем и будут говорить,что на поле был Месси и 10 пален,а это не справедливо и не правильно

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