Паредес, Ло Чельсо, Месси вызваны на матчи сборной Аргентины с Испанией и Италией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился со списком игроков, которые прибудут в расположение команды для подготовки к товарищеским матчам против сборных Испании и Италии.

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Вилли Кабальеро («Челси»);

Защитники: Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Рамиро Фунес Мори («Эвертон»), Федерико Фасио («Рома»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Маркос Акунья («Спортинг»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Николас Тальяфико («Аякс»), Габриэль Меркадо («Севилья»);

Полузащитники: Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун»), Леандро Паредес («Зенит»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»), Джовани Ло Чельсо, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Лукас Биглия («Милан»), Эвер Банега («Севилья»).

Нападающие: Гонсало Игуаин («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Диего Перотти («Рома»).

Встречи состоятся в апреле.