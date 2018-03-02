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  • Бернарду Силва: «Мы рады, что опережаем «Манчестер Юнайтед» на 16 очков»

Бернарду Силва: «Мы рады, что опережаем «Манчестер Юнайтед» на 16 очков»

2 марта 2018, 09:55
2

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рад, что после победы над «Арсеналом» его команда опережает «Манчестер Юнайтед» на 16 очков.

«Этот матч получился отличным для нас, особенно это касается первого тайма. Мы не теряли концентрацию на протяжении 90 минут, и очень рады, что теперь опережаем «Манчестер Юнайтед» на 16 очков.

Мой гол? Он случился после великолепного прохода Сане. Я подработал под левую ногу и пробил. Гол получился красивым.

Мы все в команде хотим одержать победу в Премьер-лиге как можно скорее», – сказал Силва.

Матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:3.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Силва Бернарду
Комментарии (2)
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TY13R
1519976755
Надеюсь до конца сезона такого разрыва хватит чтобы выиграть чемп!
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mishavandit
1519978366
еще бы ты сказал что опечален таким разрывом))
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