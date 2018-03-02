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Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции

2 марта 2018, 00:41
13

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не исключает возвращения в сборную Швеции.

«Посмотрим, это сложный вопрос. Я хочу почувствовать, что я могу играть и приносить пользу. Не хочу возвращаться только потому, что я кто-то.

Дверь не закрыта. Я скучаю по сборной. Когда ты 20 лет играл в ней, а потом ты уже не выступаешь за нее, сложно видеть, как играют другие.

Сложно, когда ты травмирован и не играешь. Я хочу играть с клубом, со сборной, это одно и то же. Сборная проделала хорошую работу.

Не думаю, что нужно звонить кому-то. Если я захочу, я буду в сборной. Но всему свое время. Когда я смогу делать то, что захочу, у меня будут другие мысли», – сказал Ибрагимович.

Ранее швед утверждал, что не вернется в сборную.

Источник: Reuters
Англия. Премьер-лига Европа Швеция Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (13)
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Татарин за ЦСКА
1519941689
Он пять раз назвал слово играть за небольшое предложени))) Самое интересное,что он сказал,если я захочу,то я буду в сборной.как будто он Мессии и сам всё решает!!!!
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BoltCX
1519941762
Когда я захочу, я буду делать то, что я захочу, и если что-то сильно захотеть, то можно сделать то, что ты хочешь
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Shogun
1519941766
На ЧМ попали и может вернётся в сборную, а просрали бы отбор и не вспомнил бы про неё
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mutabor0992
1519950162
И зачем он там нужОн???Чтобы качать права и тянуть одеяло на себя???
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КЭТиК
1519961996
Хочет быть играющим тренером.
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Superviser77
1519963805
Жду, Златан!!!! Ты еще можешь отжечь пару сезонов на высоком уровне!!
Ответить
VikNMar
1519964097
Уходя - уходи ......
Ответить
Danish Dynamite
1519965827
Будь мужиком и держи слово, хотя бы здесь. По-свински это будет выглядеть, если вернёшься. Не ты выгрызал победы в группе смерти и в стыках, не тебе и гулять на празднике футбола. ПОЖАЛУЙСТА, СИДИ ГДЕ СИДИШЬ И НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ.
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zigbert
1519980513
Раньше говорил совсем другое.Видимо соскучился.
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