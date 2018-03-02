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    Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не исключает возвращения в сборную Швеции.

    «Посмотрим, это сложный вопрос. Я хочу почувствовать, что я могу играть и приносить пользу. Не хочу возвращаться только потому, что я кто-то.

    Дверь не закрыта. Я скучаю по сборной. Когда ты 20 лет играл в ней, а потом ты уже не выступаешь за нее, сложно видеть, как играют другие.

    Сложно, когда ты травмирован и не играешь. Я хочу играть с клубом, со сборной, это одно и то же. Сборная проделала хорошую работу.

    Не думаю, что нужно звонить кому-то. Если я захочу, я буду в сборной. Но всему свое время. Когда я смогу делать то, что захочу, у меня будут другие мысли», – сказал Ибрагимович.

    Ранее швед утверждал, что не вернется в сборную.

    Источник: Reuters

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    02.03.2018 00:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 11:48

      Раньше говорил совсем другое.Видимо соскучился.

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 2 марта 2018, 07:43

      Будь мужиком и держи слово, хотя бы здесь. По-свински это будет выглядеть, если вернёшься. Не ты выгрызал победы в группе смерти и в стыках, не тебе и гулять на празднике футбола. ПОЖАЛУЙСТА, СИДИ ГДЕ СИДИШЬ И НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 марта 2018, 07:14

      Уходя - уходи ......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 2 марта 2018, 07:10

      Жду, Златан!!!! Ты еще можешь отжечь пару сезонов на высоком уровне!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 2 марта 2018, 06:39

      Хочет быть играющим тренером.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 марта 2018, 03:22

      И зачем он там нужОн???Чтобы качать права и тянуть одеяло на себя???

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 2 марта 2018, 01:02

      На ЧМ попали и может вернётся в сборную, а просрали бы отбор и не вспомнил бы про неё

      8
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Shogun 2 марта 2018, 01:08

      В точку))))

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 2 марта 2018, 01:02

      Когда я захочу, я буду делать то, что я захочу, и если что-то сильно захотеть, то можно сделать то, что ты хочешь

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > BoltCX 2 марта 2018, 01:08

      Кличко близко знаешь???))))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 01:01

      Он пять раз назвал слово играть за небольшое предложени)))
      Самое интересное,что он сказал,если я захочу,то я буду в сборной.как будто он Мессии и сам всё решает!!!!

      1
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      Рейтинг: +450

      Houston > Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 02:06

      Поверь мне, он не хуже его. А для своей сборной так и вовсе бог

      -1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Houston 2 марта 2018, 07:45

      да какой он там нафиг бог? всю жизнь играл за сборную вполсилы, при этом одеяло на себя тянул.

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