Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не исключает возвращения в сборную Швеции.

«Посмотрим, это сложный вопрос. Я хочу почувствовать, что я могу играть и приносить пользу. Не хочу возвращаться только потому, что я кто-то.

Дверь не закрыта. Я скучаю по сборной. Когда ты 20 лет играл в ней, а потом ты уже не выступаешь за нее, сложно видеть, как играют другие.

Сложно, когда ты травмирован и не играешь. Я хочу играть с клубом, со сборной, это одно и то же. Сборная проделала хорошую работу.

Не думаю, что нужно звонить кому-то. Если я захочу, я буду в сборной. Но всему свое время. Когда я смогу делать то, что захочу, у меня будут другие мысли», – сказал Ибрагимович.

Ранее швед утверждал, что не вернется в сборную.