Главные новости дня. Каррера конфликтует с Фернандо и Глушаковым, Неймар пропустит до трех месяцев

Восстановление Неймара займет до трех месяцев.

РФПЛ объявила даты перенесенных матчей 23 тура.

AS: Куртуа провел раунд переговоров с «ПСЖ».

«Спорт день за днем»: у Карреры конфликт с Фернандо и Глушаковым.

Паредес, Ло Чельсо, Месси вызваны на матчи сборной Аргентины с Испанией и Италией.

Покеттино раскритиковал систему видеоповторов.

«Боруссия» начала переговоры с Ройсом о новом контракте.

Гризманн стал третьим игроком «Атлетико» в 21-м веке, забившим 100 голов.