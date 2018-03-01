Главные новости дня. Каррера конфликтует с Фернандо и Глушаковым, Неймар пропустит до трех месяцев

Маргариновым дико повезло, а вот ПСЖ - НЕТ.
Восстановление Неймара займет до трех месяцев.
РФПЛ объявила даты перенесенных матчей 23 тура.
AS: Куртуа провел раунд переговоров с «ПСЖ».
«Спорт день за днем»: у Карреры конфликт с Фернандо и Глушаковым.
Паредес, Ло Чельсо, Месси вызваны на матчи сборной Аргентины с Испанией и Италией.
Покеттино раскритиковал систему видеоповторов.
«Боруссия» начала переговоры с Ройсом о новом контракте.
Гризманн стал третьим игроком «Атлетико» в 21-м веке, забившим 100 голов.