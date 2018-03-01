Главные новости дня. Каррера конфликтует с Фернандо и Глушаковым, Неймар пропустит до трех месяцев

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2018 21:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1532

      starche 2 марта 2018, 09:24

      Маргариновым дико повезло, а вот ПСЖ - НЕТ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 2 марта 2018, 03:55

      Ни чего интересного!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 2 марта 2018, 01:48

      Бред. Лодку раскачивает бомжеградская газетенка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 2 марта 2018, 00:16

      Первый раз что ли.

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      Рейтинг: -45

      stream15 2 марта 2018, 00:13

      В спартаке еще 16 лет будут разборки учинять.

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