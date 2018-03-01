Покеттино раскритиковал систему видеоповторов

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино пожаловался на новую систему видеоповторов, которая дважды была задействована во вчерашнем матче 1/8 финала Кубка Англии с «Рочдейлом». Кроме того, был отменен гол с пенальти, так как Сон Хонг-Мин остановился во время разбега.

«Об этом матче можно судить с различных точек зрения. Он получился сложным из-за новой системы видеоповторов. Было трудно сосредоточиться непосредственно на самой игре.

Думаю, английские судьи являются сильнейшими в Европе или в мире, но мне сложно сказать, помогает им ВАР или, наоборот, мешает. Для меня футбол – это, в первую очередь, эмоции. Если мы собираемся их убить, то, думаю, футбол изменится.

Арбитрам всегда приходится тяжело на поле, и мне жаль их. Но еще больше мне жаль болельщиков, которым крайне трудно разобраться в подобных ситуациях», – сказал Покеттино.

Матч переигровки 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» – «Рочдейл» завершился со счетом 6:1.