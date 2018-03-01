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    Покеттино раскритиковал систему видеоповторов

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино пожаловался на новую систему видеоповторов, которая дважды была задействована во вчерашнем матче 1/8 финала Кубка Англии с «Рочдейлом». Кроме того, был отменен гол с пенальти, так как Сон Хонг-Мин остановился во время разбега.

    «Об этом матче можно судить с различных точек зрения. Он получился сложным из-за новой системы видеоповторов. Было трудно сосредоточиться непосредственно на самой игре.

    Думаю, английские судьи являются сильнейшими в Европе или в мире, но мне сложно сказать, помогает им ВАР или, наоборот, мешает. Для меня футбол – это, в первую очередь, эмоции. Если мы собираемся их убить, то, думаю, футбол изменится.

    Арбитрам всегда приходится тяжело на поле, и мне жаль их. Но еще больше мне жаль болельщиков, которым крайне трудно разобраться в подобных ситуациях», – сказал Покеттино.

    Матч переигровки 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» – «Рочдейл» завершился со счетом 6:1.

    Источник: BBC

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    01.03.2018 10:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 14:00

      Мнение Покеттино нужно принять к сведению,однако большинство любителей футбола за видео повторы.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > zigbert 1 марта 2018, 16:05

      Не уверен, большинство как раз против, но если вы приведете цифры доказывающие что большинство за, было бы интересно...

      2
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 1 марта 2018, 12:43

      От него такое слышать не удивительно. Он сторонник симуляций и ныряния в штрафной соперника,что постоянно делают его подопечные,особенно Алли,Ламела и Кейн.Вот он и возражает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 марта 2018, 12:16

      результат и справедливо засчитанный гол важнее чем эмоции которые будут от забитого гола пусть и с маленькой задержкой, а как бывает игрок забивает и все радуются а потом выясняется что оффсайд был и гол отменяют тогда тоже эмоции и ничего ведь, думаю лучше так но по честному чем как судья решит так и будет.

      5
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 1 марта 2018, 11:34

      А на что жаловаться? На то,что нельзя было повлиять на судью или еще более,что арбитр не проявил симпатии к команде,которая затем могла щедро оплатить? А тут неподкупная электроника увидела то,что не смог или не захотел заметить судья и понятно,пришли эмоции уныния оттого,что кроме как честной игрой на поле,повлиять на результат ну никак не получается! Вот вам и ответ - ВИДЕОПОВТОРЫ ДАВНО ПОРА ПОВСЕМЕСТНО ВВОДИТЬ!

      4
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      Рейтинг: +691

      retiremen 1 марта 2018, 11:05

      Когда вражеский судья не засчитал гол в ворота Цервеной Звезды от Краснодара и позволил клубам поменятся местами, какие эмоции я должен испытать. И я их испытал, даже до сих пор испытываю, правда они к футболу не имеют отношения. А вот когда на ОИ отменили у нас несправедливое удаление, вот это были правильные эмоции.
      Почему в хоккее можно видео повтор, а в футболе нет? Надо будет больше денег заносить?

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 марта 2018, 10:43

      Опять нытьё. Где-то я уже это слышал. Потом, когда лучшие в мире английские арбитры в очередной раз поставят левый пенальти, не увидят оффсайд или ещё чего, будет тоже нытьё.
      Систему просто нужно довести до ума, а так, повторы - это круто. Футбол - такая игра, что в ней полно остановок и аритмии, и видеоповторы - далеко не самые страшные из них.
      Современный футбол идёт на таких скоростях, что редкий судья успевает за этим темпом. Многие решения принимаются на догадках, на том, кто что увидел, кому что показалось. Сколько было просто чудовищных ошибок судей из-за того, что позиция выбрана не правильно, или банально не добежал до эпизода.
      Особенно стрёмно, когда такая дичь регулярно случается в топовых матчах. Сколько судейских скандалов уже было только за последний год-два? Вот-вот.

      6
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Cules2013 1 марта 2018, 12:43

      арбитры в апл это уже чума,спросите у юры клопа)))))

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      Рейтинг: +24996

      bset 1 марта 2018, 10:20

      Травмы тоже запретить. А то остановки, врачи не поле. Эмоции убиваются. Ауты запретить - тоже остановки. За ворот мяч сделать, чтобы не уходил.

      А если серьезно, повторы - это круто. Но не круто, когда оффсайды фиксируют по половине руки, торчащей впереди защитника. Зачем он вообще придуман был? Чтобы у игрока не было явного преимущества за счет того, что он намного ближе к воротам. Половина корпуса - это ерунда. Вот это я бы изменил.

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