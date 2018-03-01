Newsweek: «На ЧМ-2018 можно будет привезти кокаин, марихуану и героин»

Американский отдел издания Newsweek опубликовал заметку о возможности ввоза наркотических средств в Россию во время чемпионата мира.

Сообщается, что страны Евразийского экономического союза не запрещают лицам перевозить через границу наркотики при наличии документов, дающим им такое право. В качестве примера препаратов Newsweek назвал кокаин, марихуану и героин.

При перевозе указанных веществ иностранец должен иметь при себе документ о разрешении на английском и русском языке.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Результаты жеребьевки группового этапа доступны по ссылке.