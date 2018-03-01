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    Newsweek: «На ЧМ-2018 можно будет привезти кокаин, марихуану и героин»

    Американский отдел издания Newsweek опубликовал заметку о возможности ввоза наркотических средств в Россию во время чемпионата мира.

    Сообщается, что страны Евразийского экономического союза не запрещают лицам перевозить через границу наркотики при наличии документов, дающим им такое право. В качестве примера препаратов Newsweek назвал кокаин, марихуану и героин.

    При перевозе указанных веществ иностранец должен иметь при себе документ о разрешении на английском и русском языке.

    Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Результаты жеребьевки группового этапа доступны по ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2018 17:01
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 23:40

      Очередной вброс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 марта 2018, 21:16

      америка сама как наркоманка про себя пишите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 1 марта 2018, 19:58

      Америкосы - дебилы! Это очередной инфовброс - типа, в РФ все наркоты, достаточно лишь иметь справку... Зае....ли!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 1 марта 2018, 19:20

      Это они так стебаются, или на самом деле такие тупые, как говорил Михаил Задорнов? (светлая память.)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 марта 2018, 18:57

      какой-то бред несусветный)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 1 марта 2018, 18:55

      Тёлок пусть своих везут сюда - жарить будем!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 марта 2018, 18:47

      На фоне скандала с " посольским коксом" американцы на весь мир хохочат и издеваются над нами.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 марта 2018, 18:38

      Ну а что, пусть попробуют! Я думаю всех желающих ждет большой сюрприз!!!

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 1 марта 2018, 18:25

      А еще у нас проводят акции: возьми два косяка с марихуаной, и ампулу героина получишь бесплатно!

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 1 марта 2018, 18:14

      Чего они там курят, эти журналисты?

      0
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