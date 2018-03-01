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  • Newsweek: «На ЧМ-2018 можно будет привезти кокаин, марихуану и героин»

Newsweek: «На ЧМ-2018 можно будет привезти кокаин, марихуану и героин»

1 марта 2018, 17:01
26

Американский отдел издания Newsweek опубликовал заметку о возможности ввоза наркотических средств в Россию во время чемпионата мира.

Сообщается, что страны Евразийского экономического союза не запрещают лицам перевозить через границу наркотики при наличии документов, дающим им такое право. В качестве примера препаратов Newsweek назвал кокаин, марихуану и героин.

При перевозе указанных веществ иностранец должен иметь при себе документ о разрешении на английском и русском языке.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Результаты жеребьевки группового этапа доступны по ссылке.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия
Комментарии (26)
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Берёза В.
1519913058
Что за бред ??? У нас всем водку только будут раздавать
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Eddyson
1519913127
У кого нет документов на ввоз, могут воспользоваться услугами посольства РФ в Аргентине.
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DeviDjons
1519915482
Так же наркотики можно будет закупить непосредственно у пограничников, но при условии что покупатель даст честное слово,что будет себя хорошо вести!
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Shogun
1519915661
Коко жги
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Сильвербой
1519918694
Ну а что, пусть попробуют! Я думаю всех желающих ждет большой сюрприз!!!
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kykyi
1519919279
На фоне скандала с " посольским коксом" американцы на весь мир хохочат и издеваются над нами.
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Superviser77
1519919744
Тёлок пусть своих везут сюда - жарить будем!!!!
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OfaZavr
1519919825
какой-то бред несусветный)
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мы_не_рабы
1519921223
Это они так стебаются, или на самом деле такие тупые, как говорил Михаил Задорнов? (светлая память.)
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Par Mezan
1519923492
Америкосы - дебилы! Это очередной инфовброс - типа, в РФ все наркоты, достаточно лишь иметь справку... Зае....ли!!!!
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