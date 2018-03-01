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    Гаттузо: «Даже если я съем все зубы на профессии тренера, все равно останусь средним специалистом»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел промежуточный итог работе в клубе. Он возглавил команду в ноябре 2017 года.

    «Не надо считать меня великим тренером. Даже если я съем все зубы на своей профессии, все равно останусь средним специалистом, которому предстоит многому научиться.

    В последние 20 дней обо мне говорят как о гуру, но я им не являюсь. Я просто счастливчик, которому в 40 лет выпал шанс взяться за такую работу. Впрочем, я не побоялся бы вернуться к работе с молодежным составом «Милана», – сказал итальянец.

    «Россонери» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с «Арсеналом». Первый матч противостояния состоится 8 марта.

    Источник: ESPN

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    01.03.2018 16:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 23:32

      Скромничает.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 марта 2018, 18:54

      верно говорит, еще многому нужно научиться и через многое пройти прежде чем стать сильным тренером.

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 марта 2018, 16:56

      За это стоит уважать человека

      4
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