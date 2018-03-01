Гаттузо: «Даже если я съем все зубы на профессии тренера, все равно останусь средним специалистом»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел промежуточный итог работе в клубе. Он возглавил команду в ноябре 2017 года.

«Не надо считать меня великим тренером. Даже если я съем все зубы на своей профессии, все равно останусь средним специалистом, которому предстоит многому научиться.

В последние 20 дней обо мне говорят как о гуру, но я им не являюсь. Я просто счастливчик, которому в 40 лет выпал шанс взяться за такую работу. Впрочем, я не побоялся бы вернуться к работе с молодежным составом «Милана», – сказал итальянец.

«Россонери» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с «Арсеналом». Первый матч противостояния состоится 8 марта.