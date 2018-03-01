Погребняк: «Встреча со «Спартаком» в Кубке? Они еще никуда не вышли»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк ответил на вопрос о возможной встрече со «Спартаком» в Кубке России.

«Что для меня будет значить матч со «Спартаком»? Во-первых, он еще никуда не вышел. Во-вторых, играть осталось совсем немного, поэтому любые матчи с сильными соперниками всегда приветствовал и буду приветствовать.

Если «Спартак» будет играть в Питере, я только за. В любом другом случае пусть это будут «Крылья Советов». Все мы знаем, что клуб из Питера является принципиальным соперником «Спартака», — сказал Погребняк.

Погребняк является воспитанником красно-белых и принадлежал клубу с 2001 по 2005 год. В 2007 перешел в «Зенит».