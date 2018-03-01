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    Погребняк: «Встреча со «Спартаком» в Кубке? Они еще никуда не вышли»

    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк ответил на вопрос о возможной встрече со «Спартаком» в Кубке России.

    «Что для меня будет значить матч со «Спартаком»? Во-первых, он еще никуда не вышел. Во-вторых, играть осталось совсем немного, поэтому любые матчи с сильными соперниками всегда приветствовал и буду приветствовать.

    Если «Спартак» будет играть в Питере, я только за. В любом другом случае пусть это будут «Крылья Советов». Все мы знаем, что клуб из Питера является принципиальным соперником «Спартака», — сказал Погребняк.

    Погребняк является воспитанником красно-белых и принадлежал клубу с 2001 по 2005 год. В 2007 перешел в «Зенит».

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2018 15:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 23:12

      Ну теперь отбоя не будет от корреспондентов.Звезда.

      2
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      Рейтинг: +64

      fanat1244 1 марта 2018, 21:56

      О, додик этот заговорил. Забил 1 раз за 2 с лишним года и пасть разевать начал свою вонючую! Бездарь полный, деградант конченный! За такие деньги надо выкладываться, плевал он на фанатов и болельщиков. Правильно, надо же как-то понты колотить, покупать крутые тачки и супруг свою содержать, чтобы она в Лондоне продолжала тусить со своими недалёкими подружками!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      FCSM555 1 марта 2018, 21:40

      высказался пашка-деревяшка!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 марта 2018, 21:06

      чё уже крылья распустил взлетел высоко смотри как бы опять в дерьмо не упал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 1 марта 2018, 19:25

      Это какой клуб из Питера является принципиальным соперником Спартака? Зенит - да, но никак не Тосно. Так о чём же вы Павел?

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 марта 2018, 18:49

      забил раз в два с половиной года и понты начались, смотри Павлик как бы твой первый гол в Тосно не стал последним.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 1 марта 2018, 17:31

      А ведь прав.

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 марта 2018, 17:15

      Нашли звезду б......

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 марта 2018, 16:44

      пошли понты

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > piligrim1986 1 марта 2018, 17:18

      ну как же-гол забил

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > alexivanof197 1 марта 2018, 21:07

      ага, второй за 3 года))

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