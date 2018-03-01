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  • Погребняк: «Встреча со «Спартаком» в Кубке? Они еще никуда не вышли»

Погребняк: «Встреча со «Спартаком» в Кубке? Они еще никуда не вышли»

1 марта 2018, 15:26
11

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк ответил на вопрос о возможной встрече со «Спартаком» в Кубке России.

«Что для меня будет значить матч со «Спартаком»? Во-первых, он еще никуда не вышел. Во-вторых, играть осталось совсем немного, поэтому любые матчи с сильными соперниками всегда приветствовал и буду приветствовать.

Если «Спартак» будет играть в Питере, я только за. В любом другом случае пусть это будут «Крылья Советов». Все мы знаем, что клуб из Питера является принципиальным соперником «Спартака», — сказал Погребняк.

Погребняк является воспитанником красно-белых и принадлежал клубу с 2001 по 2005 год. В 2007 перешел в «Зенит».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Тосно Спартак Погребняк Павел
Комментарии (11)
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piligrim1986
1519911869
пошли понты
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DOCTOR PENALTY
1519913741
Нашли звезду б......
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Ще Гевара
1519914688
А ведь прав.
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OfaZavr
1519919371
забил раз в два с половиной года и понты начались, смотри Павлик как бы твой первый гол в Тосно не стал последним.
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мы_не_рабы
1519921543
Это какой клуб из Питера является принципиальным соперником Спартака? Зенит - да, но никак не Тосно. Так о чём же вы Павел?
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Полная Канистра
1519927581
чё уже крылья распустил взлетел высоко смотри как бы опять в дерьмо не упал
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FCSM555
1519929649
высказался пашка-деревяшка!!!!!
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fanat1244
1519930612
О, додик этот заговорил. Забил 1 раз за 2 с лишним года и пасть разевать начал свою вонючую! Бездарь полный, деградант конченный! За такие деньги надо выкладываться, плевал он на фанатов и болельщиков. Правильно, надо же как-то понты колотить, покупать крутые тачки и супруг свою содержать, чтобы она в Лондоне продолжала тусить со своими недалёкими подружками!
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zigbert
1519935177
Ну теперь отбоя не будет от корреспондентов.Звезда.
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