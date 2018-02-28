Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Крыльев Советов»: «Наш тренер назвал «Спартак» трусами? Это некорректно»

Президент «Крыльев Советов»: «Наш тренер назвал «Спартак» трусами? Это некорректно»

28 февраля 2018, 20:44
5

Президент самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал слова своего подчиненного – тренера вратарей Александра Рожкова. Специалист ранее назвал московский «Спартак» трусами.

– Александр Рожков назвал футболистов «Спартака» трусами. Разделяете его точку зрения?

– Я не комментирую эмоции. Постараюсь быть выше этого. Но могу сказать, что сегодня утром сам пошел на тренировку в восемь утра, и было холодно. Понимал, что для футбола температура запредельная. Но, конечно, это все мои ощущения. А то, что игроки «Спартака» отказались, это их право.

В данной ситуации, мне кажется, если температура была «минус 10 – минус 12», то было бы разумно играть. Сегодня температура была ниже, и по регламенту команда может выбирать.

– Но все-таки, как оцените слова Рожкова?

– Лучше эти вопросы задать ему. Я же не могу отвечать за других людей.

– Вы его начальник.

– Мне кажется, эти слова некорректные. Окажись мы в такой ситуации, каждый бы старался извлечь для себя максимум пользы. Просто всегда надо ставить объективные вещи выше.

«Спартак» против морозов. Главное о матче, которого не будет

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1519841664
Чего не скажешь в шутейном разговоре
Ответить
VVM1964
1519842915
- Язык впереди мозгов бежит у " некоторых " - вот так надо комментировать слова вашего тренера .
Ответить
Диктор
1519844169
Некорректные это как минимум.
Ответить
Соа́рес де Мора́ис
1519847870
– Вы назвали спартаковцев трусами. Вы действительно так считаете? – Это была шутка, не надо передергивать. Если посмотрите видео, то все поймете. Мы с Артемом Ребровым давно друг друга знаем, и это была шутка (в тот момент Рожков шел рядом с Ребровым. – Прим. "СЭ" ). Больше тут ничего нет. – Когда вы это сказали, то находились рядом с Артемом Ребровым. Он как-то отреагировал? – Мы с ним давно дружим, в "Сатурне" вместе работали, поэтому все хорошо. Футболисты всегда подкалывают друг друга. – То есть эти слова были сказаны не для СМИ? – Конечно, не для прессы. Если посмотрите видео, то вам все станет понятно. Я вообще не злой человек, поэтому такие вещи говорить для прессы или еще кого-то, конечно, не стал бы. Это не про меня. Жопорукие журналисты как обычно, только говно писать могут.
Ответить
OfaZavr
1519889920
вот бы и наказать его за это некорректное высказывание чтобы думал в следующий раз прежде чем говорить.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
22:49
18
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
22:41
3
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
9
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
4
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
2
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
9
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Все новости
Все новости
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
22:19
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
9
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
1
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
2
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
2
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
16
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+