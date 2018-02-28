Президент «Крыльев Советов»: «Наш тренер назвал «Спартак» трусами? Это некорректно»

Президент самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал слова своего подчиненного – тренера вратарей Александра Рожкова. Специалист ранее назвал московский «Спартак» трусами.

– Александр Рожков назвал футболистов «Спартака» трусами. Разделяете его точку зрения?

– Я не комментирую эмоции. Постараюсь быть выше этого. Но могу сказать, что сегодня утром сам пошел на тренировку в восемь утра, и было холодно. Понимал, что для футбола температура запредельная. Но, конечно, это все мои ощущения. А то, что игроки «Спартака» отказались, это их право.

В данной ситуации, мне кажется, если температура была «минус 10 – минус 12», то было бы разумно играть. Сегодня температура была ниже, и по регламенту команда может выбирать.

– Но все-таки, как оцените слова Рожкова?

– Лучше эти вопросы задать ему. Я же не могу отвечать за других людей.

– Вы его начальник.

– Мне кажется, эти слова некорректные. Окажись мы в такой ситуации, каждый бы старался извлечь для себя максимум пользы. Просто всегда надо ставить объективные вещи выше.

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