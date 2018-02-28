Лапорта: «Анри – хороший вариант на пост тренера «Арсенала». При Тьерри не случится провала»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера английского «Арсенала» бывшего игрока сине-гранатовых Тьерри Анри.

«Француз соответствует всем требованиям, которые предъявляются к тренерам АПЛ. Тьерри очень любит «Арсенал», слывет ответственным и серьезным человеком. Он всегда будет идти к совершенству.

Анри знает футбол на уровне Хосепа Гвардиолы или Йохана Круиффа. Ему не потребуется много времени, чтобы давать результат. Репутация Тьерри не предполагает провала», – сказал Лапорта.

Напомним, что на Туманном Альбионе предрекают отставку нынешнего главного тренера «пушкарей» Арсена Венгера по окончании сезона.