Россия может стать первой страной, которая введет параметры по температуре для игры в футбол

Руководитель профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил о возможности введения критериев по температуре для проведения матчей.

– Мы выдвинули предложение о том, чтобы запретить играть при температуре ниже -15 и выше +35. Нигде в мире не существует норм, при какой погоде можно играть в футбол. Существует только рекомендация УЕФА, что при температуре ниже -15 игра проводится на усмотрение делегата матча, и то решение принимается за час до встречи, что сразу создает множество проблем.

Поэтому решили внести предложение о неких стандартах максимальных и минимальных температур, при которых можно играть, тренироваться, причем не только профессиональным футболистам, но и детям. В РФС достаточно оперативно отреагировали и передали наши идеи в комитет профессионального футбола, где я являюсь членом, а руководит им Сергей Прядкин.

Мы пригласили на заседание врача сборной Эдуарда Безуглова, посоветовались с ним. В итоге, посовещавшись еще и с руководителями клубов, решили эту тему развивать дальше. Действительно существует опасность получения серьезных хронических заболеваний, как при низких температурах, так и при высоких.

Сейчас мы занялись тщательной проработкой всех моментов, которые вынесем на следующее заседание комитета. Мы можем стать первой страной, которая введет параметры по минимальной и максимальной температурам.

– Когда эти критерии могут стать официальными?

– Надеюсь, что со следующего сезона будут приняты положения о температурах. Скоро будет новое заседание комитета профессионального футбола, дальше мы доложим президенту РФС Александру Алаеву, и, если все будет нормально, он вынесет обсуждение на исполком РФС.

Нет смысла откладывать в долгий ящик. Не только спортсменам, но и болельщикам не очень приятно смотреть игру в дикий холод. Это этого все выиграют. Естественно, и при составлении календаря нужно будет учитывать все параметры.