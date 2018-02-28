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  • Россия может стать первой страной, которая введет параметры по температуре для игры в футбол

Россия может стать первой страной, которая введет параметры по температуре для игры в футбол

28 февраля 2018, 13:52
32

Руководитель профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил о возможности введения критериев по температуре для проведения матчей.

– Мы выдвинули предложение о том, чтобы запретить играть при температуре ниже -15 и выше +35. Нигде в мире не существует норм, при какой погоде можно играть в футбол. Существует только рекомендация УЕФА, что при температуре ниже -15 игра проводится на усмотрение делегата матча, и то решение принимается за час до встречи, что сразу создает множество проблем.

Поэтому решили внести предложение о неких стандартах максимальных и минимальных температур, при которых можно играть, тренироваться, причем не только профессиональным футболистам, но и детям. В РФС достаточно оперативно отреагировали и передали наши идеи в комитет профессионального футбола, где я являюсь членом, а руководит им Сергей Прядкин.

Мы пригласили на заседание врача сборной Эдуарда Безуглова, посоветовались с ним. В итоге, посовещавшись еще и с руководителями клубов, решили эту тему развивать дальше. Действительно существует опасность получения серьезных хронических заболеваний, как при низких температурах, так и при высоких.

Сейчас мы занялись тщательной проработкой всех моментов, которые вынесем на следующее заседание комитета. Мы можем стать первой страной, которая введет параметры по минимальной и максимальной температурам.

– Когда эти критерии могут стать официальными?

– Надеюсь, что со следующего сезона будут приняты положения о температурах. Скоро будет новое заседание комитета профессионального футбола, дальше мы доложим президенту РФС Александру Алаеву, и, если все будет нормально, он вынесет обсуждение на исполком РФС.

Нет смысла откладывать в долгий ящик. Не только спортсменам, но и болельщикам не очень приятно смотреть игру в дикий холод. Это этого все выиграют. Естественно, и при составлении календаря нужно будет учитывать все параметры.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (32)
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vshter76
1519815176
от -50 до +50
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vladimir-7
1519816507
Пора строить по всей России крытые стадионы для всех игр и тренировок, включая и детско-юношеские.
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_Marqella_
1519817043
Весёлые ребята,они сначала решили бы вопросы с проведением матчей в декабре и феврале а потом уже устанавливали ограничения по температуре..Если с плюсом в нашей стране проблему решить достаточно просто, переносом матча на более позднее время, то с минусом дело обстоит иначе...А по поводу температуры, есть такое понятие как температура ощущение,оно может быть очень разным, так например в Питере +30 ,это как в Астрахани +45...с минусом примерно так же...))
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bset
1519819256
Главное на весна-осень не возвращаться. Сейчас декабрьский матч можно перенести на март-апрель. А если декабрь - конец сезона, то все, особо не перенесешь.
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victosha
1519822577
Да это, блин, чё за футбол вчера в Перми: мяч летит при -20 как ядро, ни подрезать его, ни остановить толком. Конечно, разрушающей команде - лафа.
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DeStar
1519824403
да.. вот вышел с дома, мобила показывает -14 , опускаешь ниже и читаешь " ощущается как -22" и что теперь?) толку с этого) а вчера было -18, и "ощущается как -19" вот и думай
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zigbert
1519825199
Нам повезло что декабрь был относительно теплым.С этими проблемами столкнулись бы еще раньше.
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OfaZavr
1519827297
давно пора уже было ввести, как будто первый день в России.
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dok66
1519830330
Критерии - это класс ! Только погод а очень изменчива ! И когда же будет приниматься решение : за час , два , десять , сутки ,,,! И на основании чего : синоптиков , спутников , посланий марсиан ))))
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нейтральныйкакникто
1519884055
Грамотно составить календарь надо , а не вводить всякие параметры
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