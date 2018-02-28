Ловчев: «Спартаку» нужно брать Кубок России. Речь идет о престиже клуба»

Российский футбольный эксперт Евгений Ловчев уверен, что «Спартаку» стоит сделать ставку на победу в Кубке России. По его словам – в данном случае идет речь о престиже клуба.

«Спартаку» нужно брать это кубок. Речь идет о престиже клуба. Иначе можно в этом сезоне вообще остаться без трофеев. Из Лиги чемпионов команда вылетела, из Лиги Европы – тоже. В чемпионате ситуация сложная. Каррере не помешает строчка в резюме – обладатель Кубка России. Поэтому уверен, что «Спартак» выйдет на игру основным составом. Сколько лет уже «Спартак» Кубок не выигрывал? Когда еще брать трофей, как не сейчас, учитывая, какие соперники остались?

Кстати, выигрыш «Спартаком» Кубка может здорово оживить чемпионат. Вы посмотрите на турнирную таблицу премьер-лиги. Первые пять команд оторвались от остальной группы. В случае победы спартаковцев в Кубке России, команда, ставшая шестой, получит право играть в Лиге Европы. Разве это не стимул? Своей победой в Кубке «Спартак» может осушить это «болото» в середине таблицы», – считает Ловчев.

Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 28 февраля, в 17:30 по московскому времени.