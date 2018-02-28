Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Спартаку» нужно брать Кубок России. Речь идет о престиже клуба»

Ловчев: «Спартаку» нужно брать Кубок России. Речь идет о престиже клуба»

28 февраля 2018, 06:17
7

Российский футбольный эксперт Евгений Ловчев уверен, что «Спартаку» стоит сделать ставку на победу в Кубке России. По его словам – в данном случае идет речь о престиже клуба.

«Спартаку» нужно брать это кубок. Речь идет о престиже клуба. Иначе можно в этом сезоне вообще остаться без трофеев. Из Лиги чемпионов команда вылетела, из Лиги Европы – тоже. В чемпионате ситуация сложная. Каррере не помешает строчка в резюме – обладатель Кубка России. Поэтому уверен, что «Спартак» выйдет на игру основным составом. Сколько лет уже «Спартак» Кубок не выигрывал? Когда еще брать трофей, как не сейчас, учитывая, какие соперники остались?

Кстати, выигрыш «Спартаком» Кубка может здорово оживить чемпионат. Вы посмотрите на турнирную таблицу премьер-лиги. Первые пять команд оторвались от остальной группы. В случае победы спартаковцев в Кубке России, команда, ставшая шестой, получит право играть в Лиге Европы. Разве это не стимул? Своей победой в Кубке «Спартак» может осушить это «болото» в середине таблицы», – считает Ловчев.

Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 28 февраля, в 17:30 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1519791736
Главное не кого не потерять ,,,,в защите и так катастрофа,,не дай бог в защите кто ещё сломается,,,то и в чемпионате не кому играть будет кроме Илюши
Ответить
Диктор
1519792606
Будем надеяться он не упустит в этом году Кубок.
Ответить
Татарин за ЦСКА
1519794889
Спартак тут может проиграть только сам себе.Не надо короновать его заранее,КС тоже не подарок!!!
Ответить
VVM1964
1519796059
Да все сложилось , как никогда - всех сильных соперников выбили задолго до финала , если не сейчас , то когда ?
Ответить
Zeff
1519801857
Тосно возьмёт.
Ответить
OfaZavr
1519804783
верно говорит, чтобы скрасить этот сезон кубок нужно брать обязательно, но не расслабляться ни с кем легко не будет.
Ответить
Чикомас
1519805867
ну...не знаю. Что важнее. Или Кубок или игроков сберечь. Одного-двух сломают и в чемпе все будет ясно. .А еще и сборная... Не знаю. Знаю только то, что те кто составлял такой график-мудаки...
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
22:49
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
22:41
3
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
8
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
4
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
2
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
8
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Все новости
Все новости
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
22:57
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
22:30
1
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
15
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
2
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:53
Где смотреть матч «Рубин» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:51
1
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:48
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 14:50
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:15
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:13
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:11
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:09
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+