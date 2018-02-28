Черчесов: «Жду эстафетную палочку от российских хоккеистов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов надеется, что национальная команда сможет выступить на домашнем чемпионате мира-2018 не хуже, чем хоккейная сборная, выигравшая Олимпиаду в Южной Корее.

Напомним, соперниками сборной России по групповому этапу станут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

«Жду эстафетную палочку от хоккеистов и в прямом, и в переносном смысле. Наши футболисты показали, на что способны. Я говорю о тех, кто отлично проявил себя в Лиге Европы», – сказал Черчесов.

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