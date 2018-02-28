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  • Черчесов: «Жду эстафетную палочку от российских хоккеистов»

Черчесов: «Жду эстафетную палочку от российских хоккеистов»

28 февраля 2018, 01:45
16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов надеется, что национальная команда сможет выступить на домашнем чемпионате мира-2018 не хуже, чем хоккейная сборная, выигравшая Олимпиаду в Южной Корее.

Напомним, соперниками сборной России по групповому этапу станут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

«Жду эстафетную палочку от хоккеистов и в прямом, и в переносном смысле. Наши футболисты показали, на что способны. Я говорю о тех, кто отлично проявил себя в Лиге Европы», – сказал Черчесов.

«Ура» не кричится, «ура» – выдыхается». Как мир реагирует на победу России на Олимпиаде

Источник: RT
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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Axe111
1519774980
Жди лучше волшебную палочку, а то чувствую исчезнешь из футбола в июне
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a-rakhmatov
1519781286
"Д@рак думкой богатеет", хотя мысли и слова материализуются ... надеемся, что наша сборная покажет хорошую игру на ЧМ ))
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belarus-gomel
1519781404
у Знарка есть волшебная клюшка, которой он пообещал оттрахать всю команду, если немцам продуют!!! а у Черчесова такой клюшки нет!!! нужно Газмяс устроить зажравшимся миллионерам, чтобы они зашевелились!!!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1519790104
Как бы вам эту палочку Салах с Кавани в жопу не загнали.
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VIPded
1519794325
Балабол...(((
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Dominator777
1519796433
Фантазер! Ты все выдумал сам, потому что был слеп в наш футбольный туман.
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Татарин за ЦСКА
1519797356
Ну правильно.если каждый хоккеист сб,России кинет по палке футболистам сб.России,то возможно что-то из этого и получиться!!!
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OfaZavr
1519804614
нужно надеяться на свои способности и подготовку а не на выдуманную палочку и чужую удачу за труд.
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Боцман59rus
1519807590
в голове стаса даже в прятки не поиграть - негде и не за что спрятаться
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serppion
1519809343
С хоккеем у нас всё в порядке. Знарок любому и пригрозить может, и, если не поймёт, большим пальцем по горлу чиркнет. За ним сила! А Черчесов - комик-фантазер. Даже стыдно за такого тренера...
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