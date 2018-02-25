«Ура» не кричится, «ура» – выдыхается». Как мир реагирует на победу России на Олимпиаде

Золотая сборная России по хоккею – главная тема даже в футболе.

«3:2, безумиеееееееееее», – восторгался Лукас Подольски. Но радость не была победной. Хотя было очень близко. Всего за минуту до конца немцы сенсационно вели в счете.

twit text — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 25 февраля 2018 г.

«Идем в овертайм». Все-таки 3:3. Отлегло и у нас.

twit text — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 25 февраля 2018 г.

«Вперед за золотой медалью! Вся Германия скрестила пальцы», – реагировал перед овертаймом Томас Мюллер

twit text — Thomas Müller (@esmuellert_) 25 февраля 2018 г.

«Бешеный матч! Давай, Германия» – закричал Мюллер в твиттере. Прямо перед решающим голом российской команды.

twit text — Thomas Müller (@esmuellert_) 25 февраля 2018 г.

Потом, конечно, был разочарованный твит и слова благодарности своей команде.

twit text — Thomas Müller (@esmuellert_) 25 февраля 2018 г.

Зато рад Вячеслав Малафеев:

twit text — Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) 25 февраля 2018 г.

Радоваться призывает и Константин Генич.

twit text — Константин Генич (@GenichK) 25 февраля 2018 г.

Дмитрий Шнякин того же мнения:

twit text — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 25 февраля 2018 г.

А Владимир Стогниенко уходит ... спать:

twit text — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 25 февраля 2018 г.

Точнее и не скажешь:

twit text — Василий Уткин (@radioutkin) 25 февраля 2018 г.

Хоккеистов поздравила целая лига! Российская, футбольная.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 25 февраля 2018 г.

Проигравших поддержала «Бавария».

twit text — FC Bayern München (@FCBayern) 25 февраля 2018 г.

Но в «Анжи» отличились раньше.

twit text — ФК «Анжи» (@fc_anji) 25 февраля 2018 г.

Подольски поблагодарил хоккеистов за хороший турнир.

twit text — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 25 февраля 2018 г.

Подытоживаем!

twit text — Kazansky Den (@kazanskyden79) 25 февраля 2018 г.

Станислав Черчесов отметил творческую работу тренеров сборной России: