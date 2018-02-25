«Ура» не кричится, «ура» – выдыхается». Как мир реагирует на победу России на Олимпиаде

«3:2, безумиеееееееееее», – восторгался Лукас Подольски. Но радость не была победной. Хотя было очень близко. Всего за минуту до конца немцы сенсационно вели в счете.
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— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 25 февраля 2018 г.
«Идем в овертайм». Все-таки 3:3. Отлегло и у нас.
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— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 25 февраля 2018 г.
«Вперед за золотой медалью! Вся Германия скрестила пальцы», – реагировал перед овертаймом Томас Мюллер
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— Thomas Müller (@esmuellert_) 25 февраля 2018 г.
«Бешеный матч! Давай, Германия» – закричал Мюллер в твиттере. Прямо перед решающим голом российской команды.
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— Thomas Müller (@esmuellert_) 25 февраля 2018 г.
Потом, конечно, был разочарованный твит и слова благодарности своей команде.
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— Thomas Müller (@esmuellert_) 25 февраля 2018 г.
Зато рад Вячеслав Малафеев:
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— Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) 25 февраля 2018 г.
Радоваться призывает и Константин Генич.
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— Константин Генич (@GenichK) 25 февраля 2018 г.
Дмитрий Шнякин того же мнения:
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— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 25 февраля 2018 г.
А Владимир Стогниенко уходит ... спать:
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— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 25 февраля 2018 г.
Точнее и не скажешь:
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— Василий Уткин (@radioutkin) 25 февраля 2018 г.
Хоккеистов поздравила целая лига! Российская, футбольная.
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— РФПЛ (@rfpl) 25 февраля 2018 г.
Проигравших поддержала «Бавария».
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— FC Bayern München (@FCBayern) 25 февраля 2018 г.
Но в «Анжи» отличились раньше.
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— ФК «Анжи» (@fc_anji) 25 февраля 2018 г.
Подольски поблагодарил хоккеистов за хороший турнир.
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— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 25 февраля 2018 г.
Подытоживаем!
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— Kazansky Den (@kazanskyden79) 25 февраля 2018 г.
Станислав Черчесов отметил творческую работу тренеров сборной России:
«Самые теплые и искренние поздравления игрокам, тренерскому штабу и всем причастным к победе на Олимпийских играх в Пхенчанге. Спустя 26 лет, наша хоккейная сборная завоевала олимпийские золотые медали. Вне всякого сомнения, это огромный успех для всего российского спорта. В Корее сборная России выглядела по-настоящему единым целым. Команда подтвердила свой высокий класс, практически в каждой игре проявляя недюжинный характер. Вытащить концовку решающего матча, еще за минуту до финального свистка, уступая в счете, стоит дорогого. Тренерский штаб сборной работал творчески, и я от души с этим поздравляю Олега Знарка и его помощников. На этой Олимпиаде мы увидели команду-звезду, по праву завоевавшую высшие награды».