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    «Ура» не кричится, «ура» – выдыхается». Как мир реагирует на победу России на Олимпиаде


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    Голосов: 16
    25.02.2018 10:45
    Золотая сборная России по хоккею – главная тема даже в футболе.

    «3:2, безумиеееееееееее», – восторгался Лукас Подольски. Но радость не была победной. Хотя было очень близко. Всего за минуту до конца немцы сенсационно вели в счете.

    «Идем в овертайм». Все-таки 3:3. Отлегло и у нас.

    «Вперед за золотой медалью! Вся Германия скрестила пальцы», – реагировал перед овертаймом Томас Мюллер

    «Бешеный матч! Давай, Германия» – закричал Мюллер в твиттере. Прямо перед решающим голом российской команды.

    Потом, конечно, был разочарованный твит и слова благодарности своей команде.

    Зато рад Вячеслав Малафеев:

    Радоваться призывает и Константин Генич.

    Дмитрий Шнякин того же мнения:

    А Владимир Стогниенко уходит ... спать:

    Точнее и не скажешь:

    Хоккеистов поздравила целая лига! Российская, футбольная.

    Проигравших поддержала «Бавария».

    Но в «Анжи» отличились раньше.

    Подольски поблагодарил хоккеистов за хороший турнир.

    Подытоживаем!

    Станислав Черчесов отметил творческую работу тренеров сборной России:

    «Самые теплые и искренние поздравления игрокам, тренерскому штабу и всем причастным к победе на Олимпийских играх в Пхенчанге. Спустя 26 лет, наша хоккейная сборная завоевала олимпийские золотые медали. Вне всякого сомнения, это огромный успех для всего российского спорта. В Корее сборная России выглядела по-настоящему единым целым. Команда подтвердила свой высокий класс, практически в каждой игре проявляя недюжинный характер. Вытащить концовку решающего матча, еще за минуту до финального свистка, уступая в счете, стоит дорогого. Тренерский штаб сборной работал творчески, и я от души с этим поздравляю Олега Знарка и его помощников. На этой Олимпиаде мы увидели команду-звезду, по праву завоевавшую высшие награды».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: twitter.com/Olympic_Russia
    Рейтинг: 4 Голосов: 16
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +840

      vovan55 26 февраля 2018, 10:50

      Валидольный матч...но съел бы кг валидола с удовольствием и радостью, если бы футбольная сборная билась бы также

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 февраля 2018, 10:27

      даа, футболисты так смогут только в другой реальности

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -23

      mishauromanov 26 февраля 2018, 04:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 26 февраля 2018, 03:35

      С победой, парни!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 26 февраля 2018, 02:33

      мы без инфаркта не можем -не один воспаленный мозг не смог бы придумать такого финала немцы красавцы тихой сапой датопали до решающего матча и за малым не сотворили чудо -ждем повторения финала Россия-Германия в Москве 2018

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore 26 февраля 2018, 02:20

      ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      Grindcore 26 февраля 2018, 02:19

      Украина опять в жопе что ли?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      Grindcore 26 февраля 2018, 02:19

      А где Ураина (страна 404)? Укарина не играет в хоккей?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      баг-бир 26 февраля 2018, 00:33

      Когда удалили Калинина, психанул пошёл к своему деду!)))) пока дашел,он прыгал около телевизора от счастья в свои 70 лет!)))))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 26 февраля 2018, 00:21

      Немцы пусть радуются тому, что выиграли. Губы пусть закатают пока. Нет у них того что есть у наших парней. Молодцы!!!

      0
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