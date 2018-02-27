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  • Бердыев: «Решение задачи выхода в Европу еще невозможно. Но сейчас в «Рубин» больше веры, чем раньше»

Бердыев: «Решение задачи выхода в Европу еще невозможно. Но сейчас в «Рубин» больше веры, чем раньше»

27 февраля 2018, 22:48
2

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением о турнирных перспективах казанского клуба в нынешнем сезоне.

На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, находясь в четырех очках от зоны вылета.

«Решение задачи выхода в Европу еще невозможно. При переходе на новые принципы снова будут потери очков, но, тем не менее, мы с оптимизмом смотрим на это. Вера в команду сейчас больше, чем была, потому что коллектив уже совершенно другой.

Хочу сказать, что все сразу не делается, нужно набраться терпения, надеюсь, что вторую половину, оставшуюся честь чемпионата мы проведем более успешно», – сказал Бердыев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (2)
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vitvik
1519814109
В следующем чемпионате будет Рубин в пятёрке.
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Отчаянный Пердун
1519825063
это здорово!
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