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Черчесов оценил шансы Васина и Джикии на попадание на ЧМ-2018

27 февраля 2018, 21:10
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы защитников Виктора Васина и Георгия Джикии на попадание на чемпионат мира-2018.

Напомним, оба футболиста получили травмы крестообразных связок колена и выбыли на продолжительный срок.

– Каков риск, что они пропустят чемпионат мира?

– Он большой. Больше шансов, что они не попадут на чемпионат мира, чем попадут. Будем следить за тем, как они восстанавливаются. Естественно, нам никто не отменял задачу строить команду к чемпионату мира. Будем продолжать делать свою работу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Васин Виктор Джикия Георгий Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Татарин за ЦСКА
1519755496
Надеюсь это не намёк на то,что Березуцкие и Игнашевич опять в сборной???? Хватит уже и так они ЦСКА не бросают,так еще и в сборную зовут.
Ответить
Черкизовский Кот
1519756574
Не стоит возвращать Березуцких. Нужно искать новые варианты. Дима Баринов может сыграть в центре обороны. Надежда на воскрешение былого Новосельцева.
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ИГАРЬ
1519757754
Усатый, не ссы. Благодаря РФС, которое заставляет играть в такой морозище на огородах, ты останешься вообще без игроков. Молодежкой поедешь.
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nemolod
1519759833
Тут и оценивать нечего-ребята получили довольно серьезные травмы,после которых приходится очень долго восстанавливаться,а попытка ускорить этот процесс может сорвать весь комплекс излечения! Так что замена однозначно им нужна,а кто-это будет - определится по степени готовности футболистов независимо от возраста,но определенно от опыта и мастерства!
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Бриг
1519761587
до чего довели, бл. 2 защитника на всю страну и заменить некем! Селекционеры х-вы.
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x-x-x-x-x
1519761780
Семенова из Терека надо брать
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OfaZavr
1519802746
найти замену им можно за оставшееся время если смотреть куда нужно.
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