Черчесов оценил шансы Васина и Джикии на попадание на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы защитников Виктора Васина и Георгия Джикии на попадание на чемпионат мира-2018.

Напомним, оба футболиста получили травмы крестообразных связок колена и выбыли на продолжительный срок.

– Каков риск, что они пропустят чемпионат мира?

– Он большой. Больше шансов, что они не попадут на чемпионат мира, чем попадут. Будем следить за тем, как они восстанавливаются. Естественно, нам никто не отменял задачу строить команду к чемпионату мира. Будем продолжать делать свою работу.