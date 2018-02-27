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  • «Спартак» предлагал «Крыльям Советов» перенести кубковую игру в Москву, Сочи или Краснодар. Самарцы ответили отказом

«Спартак» предлагал «Крыльям Советов» перенести кубковую игру в Москву, Сочи или Краснодар. Самарцы ответили отказом

27 февраля 2018, 14:25
49

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что московский клуб предлагал перенести выездной матч 1/4 Кубка России с «Крыльями Советов» в другой город, оплатив при этом все расходы. Однако, по его словам, самарцев не устроил такой вариант.

Поединок состоится в среду, 28 февраля, начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее в руководстве «Крыльев Советов» сообщили, что делают все возможное для подготовки газона стадиона «Металлург» в срок.

– Как и предполагалось, условия в Самаре будут крайне жесткими и, возможно, непригодными для игры в футбол – это касается как тяжелый погодных условий, так и состояния поля. Что предпринял «Спартак» в связи с этим?

– Наши возможности в связи со статусом клуба-гостя были ограничены. Тем не менее, мы сделали все от нас зависящее, чтобы столь важный матч прошел в нормальных и естественных для футбола условиях.

– Что конкретно вы сделали?

– «Спартак» предложил провести матч в Москве, Сочи или Краснодаре. При этом оплату перелета и проживание в отеле соперника наш клуб брал на себя. «Крылья Советов» отказались от этого предложения, настаивая на том, чтобы игра состоялась исключительно в Самаре.

– Пока, судя по всему, худшие прогнозы погоды оправдываются. Понятно, что при такой температуре и состояние поля будет далеко не лучшим.

– К сожалению, да. Обратил бы внимание на то, что даже по рекомендациям УЕФА температура на момент проведения матча не должна быть ниже отметки в минус 15 градусов. Судя по всему, к моменту начала встречи в Самаре столбик термометра опустится ниже. Футбол – игра контактная и травматичная. И если завтра будет решено провести матч, вероятность получения травм в такую погоду и на таком поле увеличится в разы. При этом не стоит забывать о том, что в составе нашей команды большая группа игроков – кандидатов в сборную России. Чемпионат мира не за горами. Впрочем, будет очень жаль, если в столь непригодных для футбола условиях получат травмы игрок или игроки «Крыльев Советов».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (49)
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Боцман59rus
1519731713
засадить им по самые гланды, и чтоб сами переломались всем составом, вместе с руководством, глядишь в следующий раз будут посговорчивее
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Татарин за ЦСКА
1519731808
Ну от Москвы бы отказались самарцы,ну а чем их не устроил тот же Сочи.Нейтральное поле,шансы ровны были бы!!!По сути Спартаку будет намного тяжелее в Самаре
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VVM1964
1519731857
Ожидаемо . Никуда они конечно не поедут , чем хуже условия , тем больше шансов у менее техничной команды на положительный результат .
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ufos73
1519732220
Крысы понимают, что единственная возможность выиграть, это сыграть на промерзшем огороде... В соседней области живу, времени еще и 4 нет, -17, к 6 вечера, у нас +1 час к Москве будет все 20! И завтра теплее не обещают...
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vladimir-7
1519732859
Во-первых, футбол на открытой арене в Самаре в феврале, этот вопрос отно- сится к РФС. Зачем играть зимой, ведь это не Англия, не Германия и не Испания. Во-вторых, если определились с датой проведения игры, то зачем болельщикам Самары платить за дорогу ( туда и обратно) в Сочи или Москву помимо стоимости билета и надо уважать болельщиков.
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anatolich72
1519735529
В случае невозможности игры вкатать КРЫЛЬЯМ тех . поражение,предлагали же нормальные варианты.
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3ton
1519737098
Пусть Спартак технарь получает ,если не хочет играть.Спартак-пуп земли?
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Чикомас
1519738774
Все вопросы к составителям календаря. Должны были предвидеть. Может действительно ранней весной играть на нейтральных полях. На Юге.
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avera
1519740568
Значит Кони и Локо должны играть при минусе,а барышни нет?
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OfaZavr
1519744475
пусть тогда не обижаются если их игроки травмы получать по такой погоде (хотя желаю всем здоровья) вот только жаль что и игроки Спартака рискуют итак ситуация не радужная с травмированными постоянно да еще и на результат влияют такие обстоятельства.
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