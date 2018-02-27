«Спартак» предлагал «Крыльям Советов» перенести кубковую игру в Москву, Сочи или Краснодар. Самарцы ответили отказом

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что московский клуб предлагал перенести выездной матч 1/4 Кубка России с «Крыльями Советов» в другой город, оплатив при этом все расходы. Однако, по его словам, самарцев не устроил такой вариант.

Поединок состоится в среду, 28 февраля, начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее в руководстве «Крыльев Советов» сообщили, что делают все возможное для подготовки газона стадиона «Металлург» в срок.

– Как и предполагалось, условия в Самаре будут крайне жесткими и, возможно, непригодными для игры в футбол – это касается как тяжелый погодных условий, так и состояния поля. Что предпринял «Спартак» в связи с этим?

– Наши возможности в связи со статусом клуба-гостя были ограничены. Тем не менее, мы сделали все от нас зависящее, чтобы столь важный матч прошел в нормальных и естественных для футбола условиях.

– Что конкретно вы сделали?

– «Спартак» предложил провести матч в Москве, Сочи или Краснодаре. При этом оплату перелета и проживание в отеле соперника наш клуб брал на себя. «Крылья Советов» отказались от этого предложения, настаивая на том, чтобы игра состоялась исключительно в Самаре.

– Пока, судя по всему, худшие прогнозы погоды оправдываются. Понятно, что при такой температуре и состояние поля будет далеко не лучшим.

– К сожалению, да. Обратил бы внимание на то, что даже по рекомендациям УЕФА температура на момент проведения матча не должна быть ниже отметки в минус 15 градусов. Судя по всему, к моменту начала встречи в Самаре столбик термометра опустится ниже. Футбол – игра контактная и травматичная. И если завтра будет решено провести матч, вероятность получения травм в такую погоду и на таком поле увеличится в разы. При этом не стоит забывать о том, что в составе нашей команды большая группа игроков – кандидатов в сборную России. Чемпионат мира не за горами. Впрочем, будет очень жаль, если в столь непригодных для футбола условиях получат травмы игрок или игроки «Крыльев Советов».