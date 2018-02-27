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  • Алаев: «Играть ранней весной – это риск. Но клубы сами утверждают календарь»

Алаев: «Играть ранней весной – это риск. Но клубы сами утверждают календарь»

27 февраля 2018, 12:59

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев высказал мнение относительно проведения матчей РФПЛ и Кубка России в холодную погоду. Руководитель отметил, что календарь, согласно которому приходится играть ранней весной, утверждают сами клубы.

«Почти каждый год идет обсуждение ситуации вокруг проведения футбольных матчей в холодную погоду. Часть из них попадает на раннюю весну, это риск, но клубы сами утверждают календарь. Строгих регламентирующих норм по официальным играм в настоящее время нигде в мире нет. Однако мы руководствуемся рекомендациями УЕФА: при температуре ниже -15 градусов за час до матча у кромки поля необходимо получить согласие на игру в письменном виде у руководителей обеих команд в присутствии судейской бригады. Так что решение о проведении матча зависит в первую очередь от клубов, которые при его принятии исходят из разных факторов: состояния поля, самих футболистов и так далее.

При этом мы также понимаем, что надо помнить о зрителях, которым будет не очень комфортно в такую погоду. Поэтому всем участникам процесса надо спокойно относиться и к переносам матчей. РФС подходит к этому вопросу с пониманием. Если клубы попросят перенести игры, мы пойдем им навстречу. Также в ближайшее время мы собираемся инициировать изменения в спортивных регламентах, приведем их в соответствии с европейскими практиками, чтобы не оставалось серых зон и спорных ситуаций. При этом они коснутся не только РФПЛ и Кубка России, но и матчей юношеских, детских и любительских команд», – сказал Алаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига
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