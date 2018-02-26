«Манчестер Юнайтед» готов перебить любое предложение «Манчестер Сити» по Иско

«Манчестер Юнайтед», как уже сообщалось ранее, хочет приобрести хавбека «Реала» Иско.

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью является большим поклонником испанца и хочет заполучить за любую цену.

По информации источника, представители футболиста в начале февраля в Мадриде встречались с официальными лицами «Манчестер Сити», чтобы обсудить летний трансфер.

Однако манкунианцы также находится в контакте с агентами хавбека, уверяя их, что готовы улучшить любое предложение, которое поступит от «горожан».