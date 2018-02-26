Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» готов перебить любое предложение «Манчестер Сити» по Иско

    «Манчестер Юнайтед», как уже сообщалось ранее, хочет приобрести хавбека «Реала» Иско.

    Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью является большим поклонником испанца и хочет заполучить за любую цену.

    По информации источника, представители футболиста в начале февраля в Мадриде встречались с официальными лицами «Манчестер Сити», чтобы обсудить летний трансфер.

    Однако манкунианцы также находится в контакте с агентами хавбека, уверяя их, что готовы улучшить любое предложение, которое поступит от «горожан».

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2018 17:41
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 21:08

      В выгоде скорей всего окажется Реал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Aragon555 26 февраля 2018, 19:42

      Обойдутся! У нас останется!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 26 февраля 2018, 19:25

      манкунианцы и к тем и к другим подходит вообщето

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 февраля 2018, 18:40

      Битва двух Манов за одного испанца...крутой аукцион ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 февраля 2018, 17:46

      Возможно, предстоит захватывающая дуэль двух клубов, но основные сливки с этого процесса снимут СМИ и представители Иско и Реала, как продавца!
      Купцы-покупатели выложат на бочку всё для подтверждения своего статуса!)))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11