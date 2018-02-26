Гаттузо: «Если сейчас «Милан» предложит мне продлить контракт, откажусь из-за суеверия»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заявил, что не будет продлевать контракт с «россонери» как минимум до конца сезона по причине суеверия. При этом специалист подчеркнул, что его приоритетом по-прежнему остается работа в миланском клубе.

«Это зависит от руководства. Конечно, если они предложат продлить мне контракт сейчас, то я не буду подписывать его из-за суеверия. Тем не менее приоритет отдается этому клубу и этим людям, которые дали мне невероятный шанс.

Я работаю спокойно и должен продолжать это делать. Конечно, приоритетом будет «Милан». Я горжусь тем, что тренирую команду, где чувствую себя как дома», – сказал Гаттузо.