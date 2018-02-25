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    Главный тренер «Герты»: «Очень довольны ничьей с «Баварией»

    Главный тренер «Герты» Пол Дардаи поделился наблюдениями от матча 24-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (0:0).

    Напомним, что его команда стала первой, кто отобрал очки у мюнхенцев в последних 15-ти играх.

    «В обороне мы играли очень хорошо и выполнили все, что было запланировано. Правда, несколько раз мы позволили сопернику использовать свободные зоны и в эти моменты было очень опасно. Мы были очень неприятным соперником, но не смогли последовательно разыграть свои контратаки.

    Мы можем быть очень и очень довольны», – сказал Дардаи.

    Источник: ФК «Бавария»

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    25.02.2018 07:20
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