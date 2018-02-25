Главный тренер «Герты»: «Очень довольны ничьей с «Баварией»

Главный тренер «Герты» Пол Дардаи поделился наблюдениями от матча 24-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (0:0).

Напомним, что его команда стала первой, кто отобрал очки у мюнхенцев в последних 15-ти играх.

«В обороне мы играли очень хорошо и выполнили все, что было запланировано. Правда, несколько раз мы позволили сопернику использовать свободные зоны и в эти моменты было очень опасно. Мы были очень неприятным соперником, но не смогли последовательно разыграть свои контратаки.

Мы можем быть очень и очень довольны», – сказал Дардаи.