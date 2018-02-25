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    Васкес: «Бензема? Он мне нравится, это феноменальный игрок»

    Полузащитник «Реала» Лукас Васкес прокомментировал результат матча 25-го тура Примеры против «Алавеса» (4:0).

    «Мы получили хорошие эмоции и забили мячи. Этого нам не хватало в начале сезона. Нам не нравилось, как все складывалось раньше. Мы думали о своих ошибках, но не стоит смотреть назад сейчас. Мы должны думать, как удержаться в топе.

    Поступок Роналду? Он показал, что является командным игроком. Мне нравится Бензема, он феноменальный игрок», – сказал Васкес.

    Напомним, что Роналду отдал Бензема право пробить пенальти, и француз реализовал его.

    Источник: Marca

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    25.02.2018 01:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2018, 10:04

      Конечно феноменальный,только феномен может загубить столько моментов!!!А вот Роналду всё правильно сделал,всё таки командная поддержка

      1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 25 февраля 2018, 13:16

      Роналду молодец, хорошо поддержал Бензема. И Бензема молодец раз команда уважает его.

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