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Васкес: «Бензема? Он мне нравится, это феноменальный игрок»

25 февраля 2018, 01:30
1

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес прокомментировал результат матча 25-го тура Примеры против «Алавеса» (4:0).

«Мы получили хорошие эмоции и забили мячи. Этого нам не хватало в начале сезона. Нам не нравилось, как все складывалось раньше. Мы думали о своих ошибках, но не стоит смотреть назад сейчас. Мы должны думать, как удержаться в топе.

Поступок Роналду? Он показал, что является командным игроком. Мне нравится Бензема, он феноменальный игрок», – сказал Васкес.

Напомним, что Роналду отдал Бензема право пробить пенальти, и француз реализовал его.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Алавес Бензема Карим Васкес Лукас
Комментарии (1)
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Татарин за ЦСКА
1519628643
Конечно феноменальный,только феномен может загубить столько моментов!!!А вот Роналду всё правильно сделал,всё таки командная поддержка
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