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    Ляпорт: «Если «Манчестер Сити» заплатил за меня столько денег, значит я был ему нужен. Таков сейчас футбол»

    Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт высказал мнение по поводу своего перехода в английский клуб из «Атлетика».

    Напомним, француз стал игроком «горожан» 30 января. Сумма сделки составила 65 миллионов евро.

    «Если «Манчестер Сити» заплатил такие деньги, значит, я на самом деле был ему нужен, таков футбол в нынешнее время. Я не думаю об этом, в противном случае вы будете опасаться подобных сумм. Это на самом деле большие деньги, и вы должны перестать думать об этом.

    Я знаю, куда движусь. Я уже знаю мир, но мне нравятся вызовы, и я думаю, у меня есть мое место. Ты должен работать каждый день, пытаясь заслужить место.

    Каждый день Гвардиола многому учит меня, так что это нечто особенное для меня. Я уже общался с ним. Ему нравится мой стиль игры, мне нравится тренер, так что это взаимно. Надеюсь, вместе мы будем делать хорошие вещи», – сказал Ляпорт.

    Источник: Tribalfootball

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    24.02.2018 14:44
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