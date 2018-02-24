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  • В «Витессе» отказались комментировать договоренность со Слуцким

В «Витессе» отказались комментировать договоренность со Слуцким

24 февраля 2018, 14:24
4

Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум не стал отвечать на вопрос по поводу достижения договоренности с экс-главным тренером ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонидом Слуцким.

Ранее сообщалось, что российский специалист возглавит команду из Арнема ближайшим летом.

«Не собираюсь ничего говорить о кандидатах на место тренера. И ничего не подтверждаю», – сказал ван Хинтум.

По информации источника, Слуцкий не так давно как минимум один раз встречался с ван Хинтумом. Произошло это на матче Кубка Англии «Челси»«Ньюкасл». Всю игру они провели сидя рядом на трибуне.

Напомним, в декабре Слуцкий, принявший «Халл» прошлым летом, покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Shogun
1519471725
Клуб Чигиринского и это вполне реально
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Боцман59rus
1519473357
договорняк слуцкер чухан
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пряник929
1519476065
попытка номер два...
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mihail200606
1519478770
у этого клуба , если не ошибаюсь, давно хорошие деловые отношения с челси.. так что абрамович мог пролоббировать леню туда, не удивлюсь..
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