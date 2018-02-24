В «Витессе» отказались комментировать договоренность со Слуцким

Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум не стал отвечать на вопрос по поводу достижения договоренности с экс-главным тренером ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонидом Слуцким.

Ранее сообщалось, что российский специалист возглавит команду из Арнема ближайшим летом.

«Не собираюсь ничего говорить о кандидатах на место тренера. И ничего не подтверждаю», – сказал ван Хинтум.

По информации источника, Слуцкий не так давно как минимум один раз встречался с ван Хинтумом. Произошло это на матче Кубка Англии «Челси» – «Ньюкасл». Всю игру они провели сидя рядом на трибуне.

Напомним, в декабре Слуцкий, принявший «Халл» прошлым летом, покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.