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    В «Витессе» отказались комментировать договоренность со Слуцким

    Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум не стал отвечать на вопрос по поводу достижения договоренности с экс-главным тренером ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонидом Слуцким.

    Ранее сообщалось, что российский специалист возглавит команду из Арнема ближайшим летом.

    «Не собираюсь ничего говорить о кандидатах на место тренера. И ничего не подтверждаю», – сказал ван Хинтум.

    По информации источника, Слуцкий не так давно как минимум один раз встречался с ван Хинтумом. Произошло это на матче Кубка Англии «Челси»«Ньюкасл». Всю игру они провели сидя рядом на трибуне.

    Напомним, в декабре Слуцкий, принявший «Халл» прошлым летом, покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2018 14:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 февраля 2018, 16:26

      у этого клуба , если не ошибаюсь, давно хорошие деловые отношения с челси.. так что абрамович мог пролоббировать леню туда, не удивлюсь..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 февраля 2018, 15:41

      попытка номер два...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 24 февраля 2018, 14:55

      договорняк слуцкер чухан

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 24 февраля 2018, 14:28

      Клуб Чигиринского и это вполне реально

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