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    Кокорин: «Инстаграм? Это не работа, а реально мой образ жизни»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин назвал свой инстаграм игрушкой, которой он не может относиться серьезно, сообщает The Flow. Стоит отметить, что на страницу футболиста сборной России подписано более 250 тысяч человек.

    – Инстаграм? Я к нему несерьезно отношусь, это как игрушка. Я не работаю на него, не думаю о нем. Что случилось и понравилось, то и выложил. Это реально мой образ жизни.

    – А фото с пистолетами?

    – Конечно, я понимаю реакцию на это фото. И в то же время, я же действительно приехал на Кавказ, где каждый второй ребенок ходит с пистолетом. У них это считается нормальным. Почему? Вопросы не ко мне. Традиции такие.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 07:53
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